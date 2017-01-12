外公靈堂互嗆 甥舅口角開槍險「加辦一場」

2017-01-12 12:36

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／恆春報導〕恆春31歲吳姓男子，今天凌晨2時許前往外公靈堂致意，不料與舅舅徐男發生口角，涉嫌持酒瓶等物品將舅舅打得頭破血流，表弟難忍父親遭辱與吳男靈堂鬥毆，吳不堪被打逃離後，竟持槍返回靈堂開槍，射傷徐姓表弟左手後逃逸，恆春警方據報在附近逮捕吳嫌送辦。

吳嫌在地方上本就是治安頭痛人物，凌晨被逮後，家人卻仍舊溺愛，從早餐、午餐到預計的交保金都準備妥當，就怕他偵訊過程餓了、冷了，毫不過問兒子犯下什麼罪嫌，令偵辦員警頻頻搖頭。

居民老伍表示，靈堂從深夜11時許就不斷吵鬧，後來還傳出槍聲，所幸沒釀成命案，否則長輩的靈堂，萬一衍生出另一起喪禮，簡直是太不孝；希望警方針對地方上治安頭痛人物，要求地檢署嚴加管控，以免他們輕易返回地方作惡。

這起案件發生在凌晨2時許，吳姓男子前往外公的靈堂致意，因為細故與舅舅徐男發生口角及肢體衝突，年輕的吳嫌趁著酒意，持酒瓶及現場物品將舅舅打得頭破血流，表弟得知後，帶親友趕到現場為父親抱不平，雙方第二波衝突中，吳嫌被打到抱頭鼠竄，連衣服都被扯破。

不甘心被打的吳嫌，返家拿出90改造手槍，回到靈堂朝徐姓表弟開了1槍，造成徐男左手小臂貫穿，得知闖下大禍便徒步到附近躲藏，恆春警分局長曾學貴及偵查隊副隊長張程湧據報率隊到場調查，果然在案發地點附近發現蹲坐在草叢旁的吳嫌，並在附近起出丟棄的槍枝，訊後將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等案移送屏東地檢署偵辦。