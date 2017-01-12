外公靈堂互嗆 甥舅口角開槍險「加辦一場」
2017-01-12 12:36
〔記者蔡宗憲、陳彥廷／恆春報導〕恆春31歲吳姓男子，今天凌晨2時許前往外公靈堂致意，不料與舅舅徐男發生口角，涉嫌持酒瓶等物品將舅舅打得頭破血流，表弟難忍父親遭辱與吳男靈堂鬥毆，吳不堪被打逃離後，竟持槍返回靈堂開槍，射傷徐姓表弟左手後逃逸，恆春警方據報在附近逮捕吳嫌送辦。
吳嫌在地方上本就是治安頭痛人物，凌晨被逮後，家人卻仍舊溺愛，從早餐、午餐到預計的交保金都準備妥當，就怕他偵訊過程餓了、冷了，毫不過問兒子犯下什麼罪嫌，令偵辦員警頻頻搖頭。
居民老伍表示，靈堂從深夜11時許就不斷吵鬧，後來還傳出槍聲，所幸沒釀成命案，否則長輩的靈堂，萬一衍生出另一起喪禮，簡直是太不孝；希望警方針對地方上治安頭痛人物，要求地檢署嚴加管控，以免他們輕易返回地方作惡。
這起案件發生在凌晨2時許，吳姓男子前往外公的靈堂致意，因為細故與舅舅徐男發生口角及肢體衝突，年輕的吳嫌趁著酒意，持酒瓶及現場物品將舅舅打得頭破血流，表弟得知後，帶親友趕到現場為父親抱不平，雙方第二波衝突中，吳嫌被打到抱頭鼠竄，連衣服都被扯破。
不甘心被打的吳嫌，返家拿出90改造手槍，回到靈堂朝徐姓表弟開了1槍，造成徐男左手小臂貫穿，得知闖下大禍便徒步到附近躲藏，恆春警分局長曾學貴及偵查隊副隊長張程湧據報率隊到場調查，果然在案發地點附近發現蹲坐在草叢旁的吳嫌，並在附近起出丟棄的槍枝，訊後將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等案移送屏東地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄
- 本報系董事長吳阿明辭世
- NBA》林書豪、柯瑞化身紙娃娃 眾星雲集賀新年（影音）
- 沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 質疑馬九二共識主張／洪倡和平統一 藍委：不宜
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 中南部冬天空汙嚴重原因 鄭明典一張圖讓你秒懂
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 五專實習生 學費將全免
- 證券行情表、證券表格
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水
- 低收入戶高中生 懷抱留學深造夢
- （影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事
- HBL》松山3連勝 教練盼高國豪、陳宏哲當「拓荒者雙槍」
- 《謠言終結站》 別再用鹽水、小蘇打！／去除蔬果農藥 流動清水最好
- WSBL》台電硬逼加班 國泰嚇出冷汗
- 黨魁選舉競爭激烈 郝龍斌：人頭黨員等傳聞很不正面
- 太妍的歌唱老師來台 爆少時料
- 明北風南下 鄭明典提醒：天氣要變了！
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 亂批評他牌商品 公平會開罰
- 台灣首創！無人機飛進颱風 直取颱風DNA精準預報
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- 台辦事處被迫遷出奈國首都 外交部：嚴正抗議
- 豐臀金遭劫案 "內鬼"無罪釋放
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 沒塑膠袋老闆這樣裝炒飯 顧客都傻了…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外公靈堂互嗆 甥舅口角開槍險「加辦一場」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分