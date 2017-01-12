愛犬深夜走失 警摸黑下田尋獲MAKI
2017-01-12 12:33
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市陳姓男子所飼養的高貴邊境牧羊犬「MAKI」昨天深夜走失，四處尋找未果，今天凌晨1時45分在中壢區龍慈路見警車巡邏經過招手求助，巧的是，兩名員警剛剛巡邏經過龍慈路635巷內，好像有看到陳男所描述的牧羊犬，並帶著高強度手電筒摸黑下田，燈光一照果然看到一雙發亮的眼睛。
兩警邊走邊喊著「MAKI」的名字，只是「MAKI」看到陌生人一緊張跳入漆黑的田中逃跑，警方也立即跳進田中，最後靠著高強度手電筒照明並利用動物瞳孔會反射光線的原理確認到「MAKI」的位置，呼叫陳男至田中央後，「MAKI」立即欣喜地撲上主人懷抱，陳男擁抱愛犬，也對員警熱心尋狗感謝萬分。
中壢警分局分局長廖高江表示，尋狗雖非警察本業工作，由於陳男當下焦慮難奈，加上當地沒有路燈，兩警能摸黑下田順利尋狗，能成功扮演「狗」保母，值得嘉許。
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