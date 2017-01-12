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SOGO百貨失火了 原來是消防演練

SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練。（記者邱俊福攝翻）

2017-01-12  12:21

〔記者邱俊福／台北報導〕春節期間是民眾前往各百貨商場採購逛街的高峰，也因人潮眾多且用火用電頻率增加，相形也提高災害的風險，北市消防局為提供購物民眾一個安全的消費環境，加強這類場所員工初期自衛消防編組功能，今天上午9時30分，於太平洋SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練。

這次演練模擬百貨商場內地下1樓餐飲區因炊煮不慎起火引發火警，濃煙火勢迅速擴散至樓上，又因春節期間逛街民眾人潮眾多，大量民眾亟待疏散救援。

演練項目包含通報疏散、員工CPR+AED、破壞鐵窗鐵捲門救助、大量傷患救護、繩索及升梯人命救助、指揮幕僚及器材人員管制作業、消防水線射水滅火，藉以提升百貨公司業者火災通報、疏散、初期滅火的應變能力，並強化消防人員部署搶救效能，演練動員消防人力86名及SOGO員工200名。

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  • SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練。（記者邱俊福攝翻）

    SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練。（記者邱俊福攝翻）

  • SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練。（記者邱俊福攝翻）

    SOGO百貨忠孝館舉辦自衛消防編組暨消防搶救演練。（記者邱俊福攝翻）

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