| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

竹市消防局成立災害管理科 應變重大災害

2017-01-12  12:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局今新成立「災害管理科」，成為市府災害防救幕僚單位，專職重大火災、地震、爆炸處理，並負責在颱風期間開設災害應變中心，科長由具有豐富救援經驗、原第二大隊大隊長林豐州擔任，未來將有效提升防救效能。

林豐洲曾經歷中央警察大學65期消防學系畢業，歷任新竹市消防局外勤分隊長（南寮、埔頂、竹光等分隊）、教育訓練科科員、第二大隊副大隊長、第一及二大隊大隊長，此外，也歷任過特搜隊副隊長、隊長，救災經歷豐富，他說，災害管理科會當市府災害協調窗口，負責防災、整備、應變等工作。

新竹市消防局今辦理「災害管理科」成立儀式記者會，市長林智堅也到場一同掛牌，他說，市民的居住安全是市府重要施政理念之一，他聽取消防局簡報，便指示應規劃成立災害管理科，面對隨時可能發生的災害。

消防局指出，近年來重大災害計有88年921大地震、98年莫拉克颱風及105成立災害管理科後，可有效健全竹市災害防救體制，提升災害防救效能，用以因應未來多面向與複合性災害的挑戰。

廣告
  • 新竹市消防局今新成立「災害管理科」，成為市府災害防救幕僚單位，專職重大火災、地震、爆炸處理，並負責在颱風期間開設災害應變中心，科長由具有豐富救援經驗、原第二大隊大隊長林豐州（左二）擔任。（記者王駿杰攝）

    新竹市消防局今新成立「災害管理科」，成為市府災害防救幕僚單位，專職重大火災、地震、爆炸處理，並負責在颱風期間開設災害應變中心，科長由具有豐富救援經驗、原第二大隊大隊長林豐州（左二）擔任。（記者王駿杰攝）

  • 新竹市消防局今辦理「災害管理科」成立儀式記者會，市長林智堅（左六）也到場一同掛牌。（記者王駿杰攝）

    新竹市消防局今辦理「災害管理科」成立儀式記者會，市長林智堅（左六）也到場一同掛牌。（記者王駿杰攝）

  • 新竹市消防局今辦理「災害管理科」成立儀式記者會，市長林智堅（左三）也到場一同掛牌。（記者王駿杰攝）

    新竹市消防局今辦理「災害管理科」成立儀式記者會，市長林智堅（左三）也到場一同掛牌。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林智堅 消防局
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：竹市消防局成立災害管理科 應變重大災害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.