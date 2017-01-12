竹市消防局成立災害管理科 應變重大災害

2017-01-12 12:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局今新成立「災害管理科」，成為市府災害防救幕僚單位，專職重大火災、地震、爆炸處理，並負責在颱風期間開設災害應變中心，科長由具有豐富救援經驗、原第二大隊大隊長林豐州擔任，未來將有效提升防救效能。

林豐洲曾經歷中央警察大學65期消防學系畢業，歷任新竹市消防局外勤分隊長（南寮、埔頂、竹光等分隊）、教育訓練科科員、第二大隊副大隊長、第一及二大隊大隊長，此外，也歷任過特搜隊副隊長、隊長，救災經歷豐富，他說，災害管理科會當市府災害協調窗口，負責防災、整備、應變等工作。

新竹市消防局今辦理「災害管理科」成立儀式記者會，市長林智堅也到場一同掛牌，他說，市民的居住安全是市府重要施政理念之一，他聽取消防局簡報，便指示應規劃成立災害管理科，面對隨時可能發生的災害。

消防局指出，近年來重大災害計有88年921大地震、98年莫拉克颱風及105成立災害管理科後，可有效健全竹市災害防救體制，提升災害防救效能，用以因應未來多面向與複合性災害的挑戰。