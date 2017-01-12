軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
2017-01-12 12:17
〔記者林嘉東／基隆報導〕龍姓男子懷疑妻子與周姓小開有染，夥同2男子，藉送中秋節禮，將開門的周母，以束帶反綁床上軟禁2天，逼周母簽140萬元和解書，再盜領周母存款26萬餘元。基隆地檢署依加重強盜罪嫌起訴龍等3人。
起訴書指出，37歲龍冠宇去年8月出獄，懷疑他的妻子與基隆市著名小吃店周姓小開有染，於去年9月14日中秋節前一天，夥同37歲許男、22歲趙男等人，到周家討回公道。
龍等3人至周家按鈴時，謊稱要送秋節禮品，等周母開門後，竟以腳踹、持道具槍敲擊周母，續以工業束帶反綁周母雙手、雙腳在床上，再用絲襪纏繞周母眼、嘴。
龍等3人軟禁周母期間，搜刮周母LV、COACH等名牌包、美金、手錶等財物，逼周母簽立140萬元和解金，盜刷周母信用卡不成後，逼問周母取得提款卡密碼後，盜領周母存款26萬3000元。
龍等3人等不到周回來，軟禁周母近2天後，於9月16日中午命周母吞7顆安眠藥後離去。
基隆地檢署認定龍等3人涉犯加重強盜罪，今天將3人起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 福斯認罪 支付美國43億美元
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 龍潭國中將封路 替代道無著落里民怒
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 187INC供養音樂 經營副業各自精采
- 中國大學鼓勵女生站著尿 網友：那不是又浪費紙
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 轉乘沒優惠 有錢卡單月投訴200多起
- 遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家
- 蘋果Q1砍單砍價 供應鏈廠叫苦
- 經典賽》前田健太辭退 大谷翔平可望扛日本王牌
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 郝龍斌選黨主席 「首要任務拿下雙北！」
- MLB》狂！當完捕手、外野手 又登板飆154公里
- 大廟興學10週年 台江師生籌錄短片秀成果
- 為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆重見天日
- 機場捷運 元宵節前試營運
- 冷氣團明天南下 吳德榮：週六日將非常濕冷
- 一例一休造成物價上漲？ 林全：外界炒作
- 國民黨出題 網路票選民進黨讓人火大議題
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 各地分寺院活動多 法鼓山邀民眾來走春
- 校董夫妻捐560萬 多校1345人受惠
- 竄改抗戰14年為和平？ 他戳破盲點酸爆中國
- 桃市學生交通車合格標章 2月起實施
- 蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」
- 翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 奈國認一中「趕我代表處」 網友痛批忘恩負義
- 槍殺九黑人 廿歲白人判死
- 海水升溫 日最大珊瑚礁群「石西礁湖」7成白化死亡
- 台南公園美容有請日本大師 賴清德頒發顧問聘書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分