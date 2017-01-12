| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴

2017-01-12  12:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕龍姓男子懷疑妻子與周姓小開有染，夥同2男子，藉送中秋節禮，將開門的周母，以束帶反綁床上軟禁2天，逼周母簽140萬元和解書，再盜領周母存款26萬餘元。基隆地檢署依加重強盜罪嫌起訴龍等3人。

起訴書指出，37歲龍冠宇去年8月出獄，懷疑他的妻子與基隆市著名小吃店周姓小開有染，於去年9月14日中秋節前一天，夥同37歲許男、22歲趙男等人，到周家討回公道。

龍等3人至周家按鈴時，謊稱要送秋節禮品，等周母開門後，竟以腳踹、持道具槍敲擊周母，續以工業束帶反綁周母雙手、雙腳在床上，再用絲襪纏繞周母眼、嘴。

龍等3人軟禁周母期間，搜刮周母LV、COACH等名牌包、美金、手錶等財物，逼周母簽立140萬元和解金，盜刷周母信用卡不成後，逼問周母取得提款卡密碼後，盜領周母存款26萬3000元。

龍等3人等不到周回來，軟禁周母近2天後，於9月16日中午命周母吞7顆安眠藥後離去。

基隆地檢署認定龍等3人涉犯加重強盜罪，今天將3人起訴。

廣告
  • 龍姓男子夥同2男子，強盜基隆市著名小吃店得手大批財物，3人被起訴。（資料照，記者林嘉東翻攝）

    龍姓男子夥同2男子，強盜基隆市著名小吃店得手大批財物，3人被起訴。（資料照，記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 強盜 軟禁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.