軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴

2017-01-12 12:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕龍姓男子懷疑妻子與周姓小開有染，夥同2男子，藉送中秋節禮，將開門的周母，以束帶反綁床上軟禁2天，逼周母簽140萬元和解書，再盜領周母存款26萬餘元。基隆地檢署依加重強盜罪嫌起訴龍等3人。

起訴書指出，37歲龍冠宇去年8月出獄，懷疑他的妻子與基隆市著名小吃店周姓小開有染，於去年9月14日中秋節前一天，夥同37歲許男、22歲趙男等人，到周家討回公道。

龍等3人至周家按鈴時，謊稱要送秋節禮品，等周母開門後，竟以腳踹、持道具槍敲擊周母，續以工業束帶反綁周母雙手、雙腳在床上，再用絲襪纏繞周母眼、嘴。

龍等3人軟禁周母期間，搜刮周母LV、COACH等名牌包、美金、手錶等財物，逼周母簽立140萬元和解金，盜刷周母信用卡不成後，逼問周母取得提款卡密碼後，盜領周母存款26萬3000元。

龍等3人等不到周回來，軟禁周母近2天後，於9月16日中午命周母吞7顆安眠藥後離去。

基隆地檢署認定龍等3人涉犯加重強盜罪，今天將3人起訴。