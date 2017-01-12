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警察玩cosplay扮搶匪…警眷在旁上演戲外戲

2017-01-12  12:08

〔記者黃美珠／新埔報導〕警察上班時間卻大玩cosplay？這可不是不務正業，是配合年關逼近在做防搶演練！

今天早上這場防搶演練就在新竹縣新埔鎮中正路上的郵局進行，cosplayer是新埔警分局偵查隊小隊長羅紹華、偵查佐藍志青。

2人犧牲很大，明明是官兵，卻連3年扮演「強盜」，以成全整個分局同仁和轄內金融機構同仁們，大家一起演練、熟悉萬一真的碰到突發狀況時該如何處理。

新埔分局設定的狀況很單純卻也很真實，說的只是2名持槍的搶匪，趁著年關鄉親大量提領現款的需要，郵局內放了不少現金，所以大膽持槍進入打劫。

但在逃跑時，羅紹華所飾演的強盜甲一個不留神摔倒在地，被訓練有素的郵局同仁率先壓制在地，再交由獲報趕到的員警處理。

至於一度雖成功駕車逃脫的藍志青，則因警方早在研判的逃跑路線上佈崗攔截圍捕，所以最後也沒逃出警網。

由於2人太過入戲，過程逼真，引起很多路人停下來「欣賞」。

羅紹華甚至在「假摔」時真把手肘擦傷，其妻恰巧路過看了心疼，忍不住替他哀號一下「到底還要演幾次（搶匪）啊？！」但仍對老公的盡忠職守感到驕傲，站在一旁用手機錄下全程，當場加碼上演警眷力挺警察的戲外戲。

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  • 新埔警分局偵查隊小隊長羅紹華（右）、偵查佐藍志青（左）今天早上三扮搶匪執行防搶演練。（記者黃美珠攝）

    新埔警分局偵查隊小隊長羅紹華（右）、偵查佐藍志青（左）今天早上三扮搶匪執行防搶演練。（記者黃美珠攝）

  • 新埔偵查隊小隊長羅紹華飾演搶匪，逃跑過程中配合假摔倒，卻真的擦傷手肘。（記者黃美珠攝）

    新埔偵查隊小隊長羅紹華飾演搶匪，逃跑過程中配合假摔倒，卻真的擦傷手肘。（記者黃美珠攝）

  • 新埔偵查隊小隊長羅紹華飾演搶匪，逃跑過程中配合假摔倒，卻真的擦傷手肘。（記者黃美珠攝）

    新埔偵查隊小隊長羅紹華飾演搶匪，逃跑過程中配合假摔倒，卻真的擦傷手肘。（記者黃美珠攝）

  • 新埔分局動員警力佈崗把逃跑的假搶匪、偵查佐藍志青攔截圍捕到案。（記者黃美珠攝）

    新埔分局動員警力佈崗把逃跑的假搶匪、偵查佐藍志青攔截圍捕到案。（記者黃美珠攝）

  • 新埔偵查佐藍志青所扮演的假搶匪落網被上銬帶走。（記者黃美珠攝）

    新埔偵查佐藍志青所扮演的假搶匪落網被上銬帶走。（記者黃美珠攝）

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