警察玩cosplay扮搶匪…警眷在旁上演戲外戲
2017-01-12 12:08
〔記者黃美珠／新埔報導〕警察上班時間卻大玩cosplay？這可不是不務正業，是配合年關逼近在做防搶演練！
今天早上這場防搶演練就在新竹縣新埔鎮中正路上的郵局進行，cosplayer是新埔警分局偵查隊小隊長羅紹華、偵查佐藍志青。
2人犧牲很大，明明是官兵，卻連3年扮演「強盜」，以成全整個分局同仁和轄內金融機構同仁們，大家一起演練、熟悉萬一真的碰到突發狀況時該如何處理。
新埔分局設定的狀況很單純卻也很真實，說的只是2名持槍的搶匪，趁著年關鄉親大量提領現款的需要，郵局內放了不少現金，所以大膽持槍進入打劫。
但在逃跑時，羅紹華所飾演的強盜甲一個不留神摔倒在地，被訓練有素的郵局同仁率先壓制在地，再交由獲報趕到的員警處理。
至於一度雖成功駕車逃脫的藍志青，則因警方早在研判的逃跑路線上佈崗攔截圍捕，所以最後也沒逃出警網。
由於2人太過入戲，過程逼真，引起很多路人停下來「欣賞」。
羅紹華甚至在「假摔」時真把手肘擦傷，其妻恰巧路過看了心疼，忍不住替他哀號一下「到底還要演幾次（搶匪）啊？！」但仍對老公的盡忠職守感到驕傲，站在一旁用手機錄下全程，當場加碼上演警眷力挺警察的戲外戲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 防搶演練
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收
- 小心老鼠 男肉販染漢他病毒
- NBA》想與前隊友擊掌 豪哥慘遭魔獸戲弄
- 本報系董事長吳阿明辭世
- NBA》林書豪、柯瑞化身紙娃娃 眾星雲集賀新年（影音）
- 沉浮多年不被看好 李安成名前推手是「她」
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 質疑馬九二共識主張／洪倡和平統一 藍委：不宜
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 中南部冬天空汙嚴重原因 鄭明典一張圖讓你秒懂
- 飛柔發紅包 ─萬元年貨禮金週週抽
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 五專實習生 學費將全免
- 證券行情表、證券表格
- 楊千霈生子聖地度蜜月 預約龍鳳胎
- 月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水
- 低收入戶高中生 懷抱留學深造夢
- （影音）再放閃彈！陳乃榮賴琳恩夫妻合體做這事
- HBL》松山3連勝 教練盼高國豪、陳宏哲當「拓荒者雙槍」
- 《謠言終結站》 別再用鹽水、小蘇打！／去除蔬果農藥 流動清水最好
- WSBL》台電硬逼加班 國泰嚇出冷汗
- 黨魁選舉競爭激烈 郝龍斌：人頭黨員等傳聞很不正面
- 太妍的歌唱老師來台 爆少時料
- 明北風南下 鄭明典提醒：天氣要變了！
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
- 8年貨街接力迎賓 周邊都交管
- 社論》神聖事業的「退場」機制
- 亂批評他牌商品 公平會開罰
- 台灣首創！無人機飛進颱風 直取颱風DNA精準預報
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 1例1休人力吃緊 校園保全、供餐都成問題
- 台辦事處被迫遷出奈國首都 外交部：嚴正抗議
- 豐臀金遭劫案 "內鬼"無罪釋放
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 沒塑膠袋老闆這樣裝炒飯 顧客都傻了…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警察玩cosplay扮搶匪…警眷在旁上演戲外戲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分