海倫清桃報假身世 連「他們」也受害

2017-01-12 11:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕藝人海倫清桃日前承認身世、學歷、婚姻、年齡全造假，形象大崩壞，但去年海倫清桃卻以犯罪被害人家屬身分，出席犯罪被害人保護協會基隆分會舉辦的活動，更在台上主動感謝犯保志工當時打電話關心，備感溫馨。海倫清桃爆出身世造假後，犯保基隆分會對於她出席鼓勵馨生人及當時邀請的細節避而不談，僅表示不方便說明。

犯保基隆分會指出，去年確實曾請海倫清桃出席，但是否有酬勞或志工是否查證她的身世，均表示不方便任何意見，也不願透漏細節。

藝人海倫清桃去年10月15日出席犯罪被害人保護協會台灣基隆分會舉辦的105年保護週園遊會暨表揚活動時表示，母親因車禍過世，當下完全不知道該怎麼辦，沒多久就接到犯保志工電話，教自己如何處理後續，才不會手忙腳亂，也在與志工們的溝通、安慰之下走出喪母之痛；她並在台上呼籲馨生人，如果遇到困境不要灰心，要堅強走出陰霾。

據知情人士指出，海倫清桃因為居住在基隆，犯保志工聯繫她之後，希望能藉由她的知名度，讓大家知道犯保協會可以提供哪些協助，助犯罪被害人及其親屬走出傷痛、陰霾，當時不知道她上台後會分享自己走出喪母之痛的情況。