跨境詐騙83天 台中地檢從重求刑13年

警方押解跨國詐騙集團成員。（資料照）

2017-01-12 12:05

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署檢察官陳信郎等，去年8月指揮刑事警察局與印尼國跨境合作，查獲位於雅加達一處詐騙機房，逮捕30名共犯（中國籍20人已由中國公安帶回），台籍10人帶回台灣，今天與台籍共犯共14人起訴，此案成功讓被告繳回不法所得約145萬元，推算出該團已成功詐騙2900餘萬元，而主嫌莊鈞盛「犯罪工作日」達83天，檢察官從重求處13年重刑。

起訴書指出，此案幕後39歲金主武世龍與44歲首謀莊鈞盛，在105年3月謀議由武出資，由莊組團到印尼雅加達從事兩岸詐騙機房，從去年4至7月幾乎完全無休，每天不斷撥出詐騙電話，詐騙中國地區民眾，3國司法人員聯合前往稽查之際，電腦上還不斷撥出詐騙語音電話，前後83個「犯罪工作日」，檢方抽絲剝繭，從帳冊及共犯每人所得，推算出該集團已不法詐騙2918萬餘元。

檢方指出此案查扣到完整帳冊，不論是中國籍或台籍共犯都有按比率抽成，領款也有完整帳冊，以此類推出現2918萬餘元的數字，是被害人受騙匯款進來的數字，致於被害人清查，正透過兩岸司法互助協調中。

而此案也成功讓被告繳回不法所得，目前累積逾144萬餘元（被告等扣除成本之不法所得約為847萬元），目前除主謀莊均盛外，其餘被告均有繳回不法所得，莊則矢口否認犯行，不配合辦案，根據最近法院審酌這類詐騙案，以電信機房詐騙犯罪日數，當作判刑罪數之基礎，此案被告犯罪次數從2至83罪，推估莊的不法所得490萬元，莊至今否認犯罪、拒絕繳回，檢察官請法院依易科罰金每日1000元計算，莊未繳回不法所得，應判處13年徒刑。