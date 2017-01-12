6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨

2017-01-12 11:45

〔記者陳薏云／新北報導〕你買到假的名牌包嗎？31歲張姓男子早有前科，卻不學好，10年來利用網拍販賣盜版的LV、愛馬仕、香奈兒等國際精品，以6折價吸引民眾購買，更有經銷商向他大批進貨，警方追查多時，發現張嫌以假名到處販賣，日前前往張嫌位於桃園的倉庫搜索，查獲2503件假貨，侵權市值高達7千萬元，相當可觀。

保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊調查，張嫌無正當職業，賣盜版精品長達10年，被警方抓過10餘次，有商標法、詐欺等前科，但都罰錢了事，以假名蘇健廷在網路拍賣及各經銷商販賣仿冒的國際精品，其中品牌高達13種，每個包款都破萬元，先後騙了近30名經銷商，拍賣得受害者還在統計中，直到其中有被害人拿著仿冒包到精品店維修被店員打臉，才知道自己買到了假貨。

張嫌以精品原價6到8折進行詐欺，更租下桃園市中壢區3間住宅大樓當作倉庫，大量不法獲利更讓張嫌買了2輛高級進口轎車代步，除了顯示財力雄厚，也以開名車為幌子，讓經銷商相信他是經濟能力良好之店家，不會販賣仿品。

警方蒐集相關事證，前往桃園區逮人，並在3個倉庫搜出多達2503件仿冒精品，侵權市值高達7千萬元，也是近年來破獲仿冒國際知名精品最大宗之侵權案件，警方訊後將張嫌依違反商標法及詐欺罪嫌移請桃園地方法院檢察署偵辦。

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