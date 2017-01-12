砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
2017-01-12 11:11
〔記者項程鎮／台北報導〕男子張德正開車衝撞總統府，撞毀總統府部份設施和建築，總統府向張和車行提起民事求償344萬餘元，最高法院維持高等法院見解，判決張男與車行須連帶賠償223萬4460元，全案確定，這是首件駕車衝撞總統府判賠案例。
判決指出，張德正不滿因家暴案被判刑，103年1月25清晨5點4分，駕駛車行的砂石車到台北市凱達格蘭大道，加速衝進總統府大門，撞壞府外欄杆、阻車柱、安全門、大門門柱與外牆等建物，案發時是農曆過年前夕，台北地院和高院對於應否收押張相持不下，春節期間5度來回才確定免押，後來張被判刑6年確定。
一審對總統府求償金額344萬餘元全數判准，車行認為張德正擅自駕車衝撞總統府，嚴重偏離指派職務路線，公司無法預見他的犯行，且案發時總統府警衛未依規定開槍射擊砂石車的輪胎和車體，甚至也未對空鳴槍，導致砂石車衝進總統府大門車道，總統府也有過失，另外，就算車行有過失，也應把毀損物品折舊計價。
高院認為總統府求償有理，不過總統府修復車道等物品是以新品換舊品，應予折舊計價，折算後應賠償總統府223萬餘元，上訴後被最高法院駁回。
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