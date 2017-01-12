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砂石車衝撞總統府首例 判賠223萬確定
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威逼佔據樂安宮 鄺才華等從6人判刑

2017-01-12  11:12

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市黑道份子鄺才華，前年率眾強佔太平區樂安宮，自封為董事長，為了營造「濟弱扶傾」、俠道精神，出面處理統聯客運司機過站不停事件，卻是威逼兩主管在媽祖面前下跪懺悔、限制人身自由、恐嚇把他們埋掉，員警到場處理還囂張的嗆聲「找立委與議員修理你們」，最後出動快打部隊，才瓦解該不法團體，台中地院已判決主嫌鄺才華等6人，判處1至4年徒刑，另有從犯7人另案審理。

中市太平區樂安宮於1984年創建，供奉媽祖被稱為「太平媽」，是中市東區樂成宮「旱溪媽」分靈。

起訴書指出，前科累累的鄺才華（42歲，綽號「大胖華」），藉口太平媽落入外人之手，想找一個根據地，104年7月6日率上百名小弟，嘴巴上說要「還願」，實際上創造情勢威迫陳姓主任委員要辭職下台。

陳主委迫於無奈，同年7月12日召開管理委員會，當天鄺再度率眾30多人到場，陳主委迫於情勢辭掉主委，鄺才華自封「董事長」，卻開始胡作非為。

同夥在鄺某面前建議，既然自立為「樂安宮董事長」就要做一些「濟弱扶傾」、俠道精神，實際上卻是自立山頭、耀武揚威、欺壓弱小之舉。

同夥建議以「樂安宮」名義出面處理統聯公車過站不停，害得阿婆跌倒，竟威嚇該公司林姓副站長及林姓公車部主任，惡行惡狀要求檢視監視器，都沒發現過站不停之事，威脅他們要到樂安宮，要他們交出一個司機來交代。

104年8月15日林副站長抵達樂安宮，鄺才華率眾持棍棒包圍在宮廟廣場，威脅「將你們埋掉」、「我的後面有很多議員、立法委員」，逼迫2人下跪懺悔，員警馳抵救援時，鄺才華無視警察存在，當著警察面前，喝令統聯林主任繼續跪著，嗆聲「林北一定找立委、議員修理你們」，最後出動快打部隊才平息。

104年12月1日台中地檢署指揮警方與調查局，瓦解這幫惡徒，鄺男等人在法庭上大致坦承犯行，鄺男等依妨害自由等罪判4年有期徒刑，主要幹部莊燦陽判2年10月、林仕強判3年、林朝權1年、林朝義1年2月、林禦沅判1年6月。

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  • 綽號大胖華的鄺才華（右），強佔樂安宮，自封董事長胡作非為。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    綽號大胖華的鄺才華（右），強佔樂安宮，自封董事長胡作非為。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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標題：威逼佔據樂安宮 鄺才華等從6人判刑


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