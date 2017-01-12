頂新逃漏税案結辯 魏應充撇清指示下屬

頂新逃漏税開庭，魏應充出庭應訊。（記者顏宏駿攝）

2017-01-12 09:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地院今針對「頂新公司逃漏稅案」再度開庭審理，並進行結辯。頂新製油公司前董事長魏應充一早就到彰化地院報到，開庭前他透過律師表示，頂新公司雖有逃漏稅，但他絕未指示下屬。

魏應充的辯護律師余明賢表示，今天會進行結辯，他們把結辯的重點放在，頂新逃漏稅的金額並未如檢方所指控的2億4千8百70萬元，檢方把製油成本也算進去，這部分要扣除，所以頂新逃稅金額僅2000餘萬元。

他特別強調，頂新公司確有逃漏稅，但董事長魏應充絕對沒有指示。