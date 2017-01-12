| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

頂新逃漏税案結辯 魏應充撇清指示下屬

頂新逃漏税開庭，魏應充出庭應訊。（記者顏宏駿攝）

2017-01-12  09:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地院今針對「頂新公司逃漏稅案」再度開庭審理，並進行結辯。頂新製油公司前董事長魏應充一早就到彰化地院報到，開庭前他透過律師表示，頂新公司雖有逃漏稅，但他絕未指示下屬。

魏應充的辯護律師余明賢表示，今天會進行結辯，他們把結辯的重點放在，頂新逃漏稅的金額並未如檢方所指控的2億4千8百70萬元，檢方把製油成本也算進去，這部分要扣除，所以頂新逃稅金額僅2000餘萬元。

他特別強調，頂新公司確有逃漏稅，但董事長魏應充絕對沒有指示。

廣告
  • 頂新逃漏税開庭，魏應充出庭應訊。（記者顏宏駿攝）

    頂新逃漏税開庭，魏應充出庭應訊。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 魏應充 逃漏税 頂新
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：頂新逃漏税案結辯 魏應充撇清指示下屬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.