花蓮凌晨車禍1死 6傷 酒駕惹的禍！
2017-01-12 09:40
花蓮1名27歲林姓男子，今凌晨0時30分酒駕開車，載著妻女及友人返家，行經台9線185公里處順安路段時，因車速過快，失控擦撞中央分隔島後，再高速追撞前方正要轉彎的聯結車，造成轎車車頭凹陷全毀，妻子送醫後不治。（記者王峻祺翻攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］酒駕又釀禍！花蓮1名27歲林姓男子，今凌晨0時30分酒駕開車，載著妻女及3名友人返家，不料行經台9線185公里處順安路段時，因車速過快，失控擦撞中央分隔島後，再高速追撞前方正要轉彎的聯結車，造成轎車車頭凹陷全毀，消防人員花了近40分鐘將人救出送醫，但傷重的副駕駛座妻子宣告不治，抱在林妻懷裡的1歲4個月女兒則幸運僅受輕挫傷。
警方表示，肇事追撞聯結車的林姓駕駛渾身酒氣，雙腿被夾在車內動彈不得，但意識清楚，因雙腿骨折送醫並抽血驗酒測值後，換算呼氣值竟高達0.75毫克；聯結車徐姓駕駛酒測值為零。
由林男駕駛的白色轎車因酒駕失控，以時速破百的速度，先是撞上分隔島後再追撞前方同向的聯結車，轎車車頭幾近全毀，車體碎片灑落近百公尺路面，衝擊力道相當猛烈。
警方表示，車禍一共造成坐在副駕駛座的林姓妻子死亡，而由林妻抱在懷裡的女兒受到挫傷，其餘後座乘客則分別因輕重傷送醫，其中1人頸椎斷裂有生命危險，仍在急救當中。
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