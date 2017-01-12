愛買限量名牌 2男仿「玩命關頭」藏車行搶4案

邱男全身都是名牌，警方將他移送法辦。（記者陳文嬋攝）

2017-01-12 09:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市邱姓男子愛買限量名牌商品，竟夥洪姓友人模仿電影玩命關頭，藏車專搶男子金項鍊，2個月犯下4件搶案，警方循線逮人送辦。

高市去年10月、11月接連發生4起專搶金項鍊案件，鳳山警方偵辦鳳山區中山路夜市1起搶案，1名男子在攤販吃宵夜時，突遭人從身後搶走戴在脖子上的金項鍊，被害人措手不及跌落在地，追出已來不及，歹徒已騎車逃逸，向警方報案。

警方調閱百支監視器畫面，發現機車懸掛贓牌，拼湊歹徒犯案的逃逸路線，鎖定歹徒關鍵影像，且查出歹徒不只1人，另有歹徒開箱型車接應，模仿電影「玩命關頭」，以廂型車載送做案機車，再換上失竊車牌掩飾，搶完金項鍊後又回到接應點，將做案機車藏匿回箱型車內，再變裝從容離去，狡猾混淆警方辦案。

不過，警方也不是省油的燈，大膽根據歹徒做案手法，鎖定過去曾犯下搶案的邱男，剛假釋出獄1年多，以車追人深入調查，鎖定邱男（36歲）及共犯洪男（33歲）涉嫌重大，警方一連二天循線逮人，先突破洪男心防，邱男才流淚痛哭，坦承犯下4起搶案。

警方表示，邱男家境不差，也無不良嗜好，就愛限量名牌鞋、衣，落網全身都是名牌，100年犯下搶奪案入獄服刑5年，假釋出獄1年皆不敢犯案，過了1年才又策劃做案計謀，警方感嘆年輕人不認真過生活，實在很可惜!警訊後將2人依搶奪、竊盜罪嫌移送法辦，全案擴大偵辦中。

邱男以箱型車藏放機車。（記者陳文嬋翻攝）