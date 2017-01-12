火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺

2017-01-12 08:44

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕台鐵嘉義縣民雄鄉興南村、耀明宮前平交道，今天上午8時5分許，發生北上區間車擦撞機車騎士意外，年約70歲老翁騎士肢體分離，當場死亡，目前正由鐵路警察局處理中。

嘉義縣消防局是在上午8時5分許接獲民眾報案，指稱嘉166線與台鐵交會處平交道發生火車（北上3110車次）與機車擦撞事件，救護車8時12分趕抵現場，見現場一名年約70歲的男性騎士的肢體分離，明顯死亡。

台鐵表示，老翁遺體彈至東正線，造成暫時雙線不通，路警已前往處理。這起事故在上午9時5分排除，恢復雙向通車。（09：26更新）