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趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡
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趕著滅雞寮火警 北市義消車禍身亡

2017-01-12  06:02

〔即時新聞／綜合報導〕北市北投區大業路527巷一處雞寮今天凌晨2點多發生火警，光明消防分隊曾姓義消騎機車趕赴現場，卻意外自撞電線桿送醫不治，車禍發生時，義消腳上仍套著消防靴。

《蘋果日報》報導，北投警、消接獲火警通報趕赴火場，發現1名騎士倒臥路旁，現場遺留大片血跡，機車車廂內物品散落一地，義消消防外套也遺留在現場，救護人員施救後緊急送往榮總，查明身份竟是義消，而出事地點距離火場僅800公尺，酒測值仍需抽血檢驗，消防局表示，曾姓義消是在協助救火的路途中自撞身亡，是否屬因公死亡仍待確認。

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