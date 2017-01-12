花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳

花蓮縣新城鄉順安村（台九線185.7公里）今天凌晨0時30分發生一起嚴重車禍，1輛載滿4名大人及1名小孩的白色小客車疑似高速自後方追撞砂石車，造成小客車頭凹陷全毀。（記者王峻祺翻攝）

2017-01-12 02:41

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣新城鄉順安村（台九線185.7公里）今天凌晨0時30分發生一起嚴重車禍，1輛載滿4名大人及1名小孩的白色小客車由南往北行駛，疑似高速自後方追撞砂石車，造成小客車頭凹陷全毀，2名大人還一度受困車內，經消防局出動破壞車將車頭拉開後，目前已將所有傷者分別送往花蓮慈濟及國軍醫院救治。

由林姓男子駕駛的自小客車，車上共載有3男、1女及1名小孩，由南往北行經台9線185.7公里約新城鄉順安村路段時，疑似高速追撞同向砂石車，車禍一共造成車內5人及砂石車司機受傷送醫，其中1名年約30歲的女性當場沒有呼吸心跳，另1名60歲男子則頭部受到撞擊，傷勢嚴重。

警方表示，車內幼童因頭部受到撞擊，目前意識不清，已送往花蓮慈濟醫院急救，初步研判恐因深夜視線不良加上車速過快，才會造成兩車發生追撞事故，由於傷者還在醫院治療中，將進一步調查釐清車禍原因及肇事責任。