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屏東1騎士自撞噴飛5公尺 眼突頭凹慘死

2017-01-11  23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園鄉今天深夜近10發生一起駭人聽聞的死亡車禍，1名年約40歲的林姓男機車騎士由南往北騎行省道台27線與興中路口時，疑似路況昏暗，不慎撞擊水溝護欄，隨後人車皆被巨力拋飛至少5公尺，林男還直接撞擊前方消防栓，當場眼突頭破慘死。

東港警方今晚9點47分接獲通報，指在新園興安路（省道台27線）及興中路口發生機車自撞車禍，該騎士撞擊30公分高的水溝護欄後，人竟噴飛再衝撞消防栓，前額當場破裂，腦漿外溢，眼珠幾乎掉出，生命垂危。

警消到場時，該名男子早已無生命跡象，經救護車送醫仍回天乏術宣告死亡，現場機車撞後零件破碎散落一地，消防栓、地上滿是血跡，現場慘不忍睹，警消也都說林男身上並無明顯酒味。

「死狀很恐怖！」目擊者表示，當時行經發現該男子仰躺在馬路上，男子的前額凹陷，眼珠更是快掉出眼眶僅血絲牽連，死狀悽慘。

省道台27線與興中路呈T字路口，該路口以南約百公尺無路燈，但路幅寬闊不管白天黑夜的車速都飛快，而台27線旁的水溝雖已加蓋水泥，卻留有與省道垂直、高約30公分的水溝護欄，該護欄前有明顯輪胎痕，警方初步調查發現設籍新園鄉的林男，疑太暗路況不明，竟高速撞上護欄而噴飛，但車禍詳細原因尚待調查。

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  • 林男撞上消防栓慘死，機車受損嚴重。（記者陳彥廷攝）

    林男撞上消防栓慘死，機車受損嚴重。（記者陳彥廷攝）

  • 林男撞上消防栓慘死，地上滿是血跡。（記者陳彥廷攝）

    林男撞上消防栓慘死，地上滿是血跡。（記者陳彥廷攝）

  • 林男先撞上護欄（紅圈處），再被噴飛撞上消防栓慘死，機車也往前飛出。（記者陳彥廷攝）

    林男先撞上護欄（紅圈處），再被噴飛撞上消防栓慘死，機車也往前飛出。（記者陳彥廷攝）

  • 林男撞上護欄後，人車噴飛慘死。（記者陳彥廷攝）

    林男撞上護欄後，人車噴飛慘死。（記者陳彥廷攝）

  • 護欄前地上還有明顯輪胎痕跡。（記者陳彥廷攝）

    護欄前地上還有明顯輪胎痕跡。（記者陳彥廷攝）

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