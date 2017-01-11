泰山工廠疑機台突冒火 警消及時撲滅無人傷

2017-01-11 23:18

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區壽山路1處鐵皮工廠，今日深夜10時許驚傳火警，大批警消趕赴現場，發現鐵皮工廠1樓不斷冒出濃煙及火舌，立即灑水灌救，火勢在半小時內撲滅，幸未造成人員傷亡，警消初步調查，現場疑似是機台冒火，延燒到附近堆放的雜物，燃燒面積約5坪，詳細起火原因仍待調查。