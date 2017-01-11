| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
 首頁 > 社會

泰山工廠疑機台突冒火 警消及時撲滅無人傷

2017-01-11  23:18

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區壽山路1處鐵皮工廠，今日深夜10時許驚傳火警，大批警消趕赴現場，發現鐵皮工廠1樓不斷冒出濃煙及火舌，立即灑水灌救，火勢在半小時內撲滅，幸未造成人員傷亡，警消初步調查，現場疑似是機台冒火，延燒到附近堆放的雜物，燃燒面積約5坪，詳細起火原因仍待調查。

廣告
  • 鐵皮工廠疑似機台冒火，現場火光四射。（記者曾健銘翻攝）

    鐵皮工廠疑似機台冒火，現場火光四射。（記者曾健銘翻攝）

  • 大批警消趕赴現場射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

    大批警消趕赴現場射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警 鐵皮工廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：泰山工廠疑機台突冒火 警消及時撲滅無人傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.