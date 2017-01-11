金門檢警偵辦偽提酒券案 追扣逾百萬犯罪所得
2017-01-11 21:58
〔記者吳正庭／金門報導〕金門檢警偵查偽造金酒提酒券案，至今天為止，共查獲嫌犯17人，收押10人，其中包括疑因投資失利犯案的陳姓主嫌，另有2人在逃，不排除一嫌已潛往中國；警方已追扣犯罪所得105萬元。
金門家戶購酒可購買提酒券，取代直接購酒造成的搬運不便；今年農曆春節家戶購酒，於元旦前夕的跨年夜，被眼尖店家發現實施5年的提酒券，首度出現偽造，向警方報案。
金警表示，嫌犯在台灣印製假提酒券運至金門，再以加上4800元購酒成本後約6800元至7800元的價格，和商家「假券換真鈔」。
警方連日追查，受害商家、民眾達22人，查獲偽造提酒券541張、詐騙金額新台幣420餘萬元，除已送檢方扣押的94萬2436元，警方已累計查獲犯罪所得105萬5636餘元，約目前所知詐騙金額4分之1。
金警指出，此案共查獲嫌犯17人，其中已到案15人，包括法院裁定收押禁見10人、3萬元交保1人、2萬元交保1人、在外候傳2人，另有2人在逃。
檢警表示，10名收押禁見嫌犯中，包括投資失利、商議印製假券的陳姓主嫌，但陳偵訊避重就輕，印製數量等細節均推給在逃兩嫌，警方不排除其中一嫌犯案後已逃往中國。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 「準備掃街土城...誰挺一起殺」 竹聯幫堂主發佈追殺令
- 防盜微粒辨識碼 讓「借屍還魂」竊車集團破功
- 矯正署長傳內定由北監典獄長黃俊棠接任
- 追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 苗縣府調整局處長 新生代出頭天
- 迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半
- 蘋果傳攜手蔡司 研發AR眼鏡
- 中常委為詹啟賢抱不平 洪秀柱推給黨產會
- 台股收盤下跌3.9點 報9345.74點
- 北市原民生活美學館 林介文、杜茂中個展
- 優質廟會文化再升級 南市今年沿路禁放炮
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 傳富二代年底想娶海倫清桃 得知真相後超崩潰！
- 綠蠵龜陳屍淡水垃圾掩埋場 檢視死因不明
- 1/11重要財經新聞一覽
- 葡萄王案外案 葡眾購地疑有弊
- 空污「滿江紅」！環團撲小英古厝抗議
- 女友公主病…男大生壓力大打113專線求助
- 望高寮遭濫倒垃圾 環保局將清除、投藥
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 連環踩雷 富邦金去年獲利年減24%
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- 經典賽》賭博無礙 南韓隊宣布吳昇桓加入陣容
- 天后為罹癌母 祈願吃素只盼健康
- WSBL》台元擊敗電信 繼續與國泰並列龍頭
- 自由廣場》吳敦義的眼淚 蔣經國的三不
- 加拿大內閣人事大幅異動 外長換人
- 好狂！「罰單王」欠繳728張交通罰單
- 大福彩、今彩539 開獎囉！
- 川普就職人心惶惶 美團體將發送大麻「解憂」
- 替代役廚男到妳家 96歲阿嬤大啖法國餐
- 楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友
- （影音）怒譙Pizza像鼻屎 網友要她控管情緒
- 社論》莫令「自我解體」危言成真
- 206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士
- 政經人視界》機器人時代的眾聲喧嘩與徬徨
- 超美！為蒐集郵戳 他在信封手繪「桃園三結義」
- 胡婉玲直擊北韓民心 搭電車街訪 暗樁隨行
- 沉溺社交媒體 有害現實人際關係
- 走訪蘆洲圖書館 廟宇為你點燈祈好運
- 亂倒廢土業者挖土機拍賣 203萬元拍定
- 拍戲摔飛頭部撞地 孟耿如還原驚悚一瞬間！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金門檢警偵辦偽提酒券案 追扣逾百萬犯罪所得
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分