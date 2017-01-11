金門檢警偵辦偽提酒券案 追扣逾百萬犯罪所得

2017-01-11 21:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門檢警偵查偽造金酒提酒券案，至今天為止，共查獲嫌犯17人，收押10人，其中包括疑因投資失利犯案的陳姓主嫌，另有2人在逃，不排除一嫌已潛往中國；警方已追扣犯罪所得105萬元。

金門家戶購酒可購買提酒券，取代直接購酒造成的搬運不便；今年農曆春節家戶購酒，於元旦前夕的跨年夜，被眼尖店家發現實施5年的提酒券，首度出現偽造，向警方報案。

金警表示，嫌犯在台灣印製假提酒券運至金門，再以加上4800元購酒成本後約6800元至7800元的價格，和商家「假券換真鈔」。

警方連日追查，受害商家、民眾達22人，查獲偽造提酒券541張、詐騙金額新台幣420餘萬元，除已送檢方扣押的94萬2436元，警方已累計查獲犯罪所得105萬5636餘元，約目前所知詐騙金額4分之1。

金警指出，此案共查獲嫌犯17人，其中已到案15人，包括法院裁定收押禁見10人、3萬元交保1人、2萬元交保1人、在外候傳2人，另有2人在逃。

檢警表示，10名收押禁見嫌犯中，包括投資失利、商議印製假券的陳姓主嫌，但陳偵訊避重就輕，印製數量等細節均推給在逃兩嫌，警方不排除其中一嫌犯案後已逃往中國。