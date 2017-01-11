槍殺女友後逃台中躲2天 狠男落網辯稱「她自殺！」
2017-01-11 22:34
〔記者曾健銘／新北報導〕37歲毒品通緝犯吳旻泰，本月9日與32歲陳姓同居女友因細故發生爭執，一氣之下槍殺女友後逃亡到台中躲藏2天，今日下午2時許，正準備搭乘客運跑路時遭警方逮捕，孰料吳嫌落網後矢口否認犯案：「我沒有殺人，她是自殺的！」對於案情堅不吐實。
警方表示，吳嫌堅稱當天回家後發現陳女開槍自殺，他主動報案，但考量到自己通緝犯身分，才選擇逃離現場，稍早被帶回警局時不發一語，隨後要求夜間停止偵訊，詳細案情仍待明日訊問後才可釐清。
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