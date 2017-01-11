小黃壓到女騎士腳掌 運將反嗆：都是你亂鑽車

2017-01-11 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕自己錯了還怪別人！新北市中和建一路、建八路口今天上午8時許發生一起小黃司機前輪壓到女騎士的腳掌，導致她動彈不得的意外事故，一名網友見狀趕忙拍打小黃車門要運將趕快倒車，不料運將不但不照辦，還下車痛罵女騎士愛亂鑽車，飆罵完後才心不甘情不願的移動車子，讓女騎士脫困，網友事後將照片上傳至臉書社團「爆料公社」，引來網友討論。

一名賴姓網友貼文表示，今天上午8時許行經中和區建一路、建八路時，發現一輛小黃的前輪壓到一名女機車騎士左腳掌，當場動彈不得，賴姓網友與前方的男騎士不斷拍打車門、車窗提醒運將壓到人了！

不料，運將態度極為惡劣，不顧女騎士的腳掌仍被壓在車輪下，下車指著女騎士鼻子劈頭就罵「愛鑽車縫才這樣！」罵完後這才移動車輛讓女子脫困，綠燈亮起後雙雙自行離去，網友也不知女騎士的傷勢。

賴姓網友的貼文隨後也被其他網友轉貼上臉書社團「爆料公社」，吸引網友討論，有人站在運將這邊表示「不鑽車縫不就沒事了」、「為什麼騎士要停在內線並把腳放在那?」但大多數網友仍站在女騎士這邊表示「小黃運將是老鼠屎無誤」、「鑽車陣一碼事，

壓傷人不道歉又是一碼事…」。