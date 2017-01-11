| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
 首頁 > 社會

小黃壓到女騎士腳掌 運將反嗆：都是你亂鑽車

2017-01-11  21:23

〔即時新聞／綜合報導〕自己錯了還怪別人！新北市中和建一路、建八路口今天上午8時許發生一起小黃司機前輪壓到女騎士的腳掌，導致她動彈不得的意外事故，一名網友見狀趕忙拍打小黃車門要運將趕快倒車，不料運將不但不照辦，還下車痛罵女騎士愛亂鑽車，飆罵完後才心不甘情不願的移動車子，讓女騎士脫困，網友事後將照片上傳至臉書社團「爆料公社」，引來網友討論。

一名賴姓網友貼文表示，今天上午8時許行經中和區建一路、建八路時，發現一輛小黃的前輪壓到一名女機車騎士左腳掌，當場動彈不得，賴姓網友與前方的男騎士不斷拍打車門、車窗提醒運將壓到人了！

不料，運將態度極為惡劣，不顧女騎士的腳掌仍被壓在車輪下，下車指著女騎士鼻子劈頭就罵「愛鑽車縫才這樣！」罵完後這才移動車輛讓女子脫困，綠燈亮起後雙雙自行離去，網友也不知女騎士的傷勢。

賴姓網友的貼文隨後也被其他網友轉貼上臉書社團「爆料公社」，吸引網友討論，有人站在運將這邊表示「不鑽車縫不就沒事了」、「為什麼騎士要停在內線並把腳放在那?」但大多數網友仍站在女騎士這邊表示「小黃運將是老鼠屎無誤」、「鑽車陣一碼事，

壓傷人不道歉又是一碼事…」。

廣告
  • 小黃右前輪重壓女騎士左腳掌。（擷取自爆料公社）

    小黃右前輪重壓女騎士左腳掌。（擷取自爆料公社）

  • 小黃右前輪重壓女騎士左腳。（擷取自爆料公社）

    小黃右前輪重壓女騎士左腳。（擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小黃運將 運將 鑽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：小黃壓到女騎士腳掌 運將反嗆：都是你亂鑽車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.