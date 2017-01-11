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沒錢繳納罰金 男子竟拿假鈔騙彩券

林男拿假鈔騙取價值3萬元的刮刮樂。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-11  21:35

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區一名37歲的林姓男子去年因竊盜案遭判拘役20天，卻因繳不出易科罰金2萬元，竟異想天開，持假鈔向彩券行騙取15張價值共3萬元的刮刮樂，警方獲報後不到3小時便在林男住處將他逮捕到案，起出中獎的7千元彩券，依詐欺現行犯將他帶回警局訊問。

警方表示，林男擔任電子作業員，卻常犯下竊盜案件，將所得贓物變賣現金花用，去年11月才因竊盜案被判拘役20天，因不想入監又無錢繳納罰金，昨晨持假鈔到三重三民街上的彩券行購買刮刮樂，在店員發現前就逃逸無蹤，警方獲報沿途調閱監視器，以車追人，埋伏在林男住處樓下，凌晨2時許，逮到返家的林男，在他身上找到8張騙來的刮刮樂。

林男落網後坦承犯案，並向警方供稱剩下的7張彩券只中4千元，已交給債主還債，警方訊後依詐欺罪嫌將林男移送法辦。

相關影音（警方提供）

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  • 林男拿假鈔騙取價值3萬元的刮刮樂。（記者王宣晴翻攝）

    林男拿假鈔騙取價值3萬元的刮刮樂。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方獲報後不到3小時便逮到林姓嫌犯。（記者王宣晴翻攝）

    警方獲報後不到3小時便逮到林姓嫌犯。（記者王宣晴翻攝）

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相關關鍵字： 假鈔 彩卷 詐欺
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