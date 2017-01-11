北捷砍警案刀刀要害 律師辯：無殺人犯意
2017-01-11 21:03
［記者黃捷／台北報導］28歲詹姓男子去年3月29日，持牛排刀砍殺黃姓捷運警察，致黃員頭、背及胸部受多處刀殺，差點傷及肺臟，遭依殺人未遂罪起訴。士林地方法院今開庭，詹男辯護律師薛煒育竟說，詹男身材矮小，卻選擇壯碩的黃員攻擊，「可見他無殺人犯意」，暗示法官改以普通傷害罪論刑。
合議庭今詢問詹男：「為什麼要砍警？」詹男思考許久，才吞吐解釋，因為3天前被父親罵，心情不好才傷人發洩，因為不想傷害路人，才會挑警察下手。
薛並向合議庭表示，詹男選擇從背後攻擊，過程中雙方拉扯，才不慎傷及黃員頭、胸，「這樣攻擊是殺？還是傷？」要合議庭客觀審酌，且指出詹男曾因疑似有思覺失調症狀就醫，受精神疾病所苦，應依法減輕其刑。
詹男另當庭拿出手寫書信，表示是要給黃員的道歉信，但被黃員家屬退回，「我真的很想道歉，希望能獲得諒解...」詹男也在審判長的引導下，逐字唸出道歉信內容，並向黃員鞠躬道歉。
黃員則駁斥薛：「我就是當事人，我最清楚詹男是要殺還是傷！」他說，詹男用助跑方式撲向他，就是企圖將他壓倒在地，因他身材較高壯，僅刺到背部，「否則砍到的就是脖子」。
黃員更指出，他在反抗過程中，詹男還一度換手持刀，猛攻他頭、胸，還好他從警20多年受過專業訓練，盡可能避開致命傷，否則早就沒命；案發至今每晚睡覺，傷口仍會作痛，至今仍無法一覺到天亮。
全案今辯論終結，士林地院預定本月25日宣判。
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