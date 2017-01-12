退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
2017-01-12 00:00
國家年金改革委員第一場分區會議去年12月31日下午在交通部舉行，軍公教團體號召千人到場外抗議。抗議民眾衝入交通部。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕「年金改革國是會議」北區座談會上月31日，在台北市杭州南路「集思會議中心」舉行，當天「監督年金改革行動聯盟」等抗議團體到場抗議，還與警方發生衝突。警方事後共究辦11名脫序的抗議者，也包含退休高階警官、官拜3線3星的前警政署督察室主任耿繼文。
警方說，當天抗議群眾丟雞蛋、推倒鐵馬，與警方發生推擠衝突，抗議群眾還破壞大門衝入會議中心，企圖衝向5樓會場阻擾會議進行，幸遭警方攔阻。部份抗議群眾又轉往民進黨中央黨部抗議，還對黨部大樓丟雞蛋、撒冥紙。
警方說，雖然事後無人提告，但警方認為部份抗議群眾行為脫序，經檢視蒐證影像，將監督年金改革行動聯盟副召集人胡筑生依違法集會遊行法送辦，闖入集思會議中心5樓的黃姓民眾等10人，則依違反社會秩序維護法第85條第1款、第2款究辦。
當時負責此次陳抗勤務的中正一警方表示，雖然耿是警界老長官，但經審慎檢視蒐證畫面，發現耿出現在畫面中，也出現推擠等脫序行為，為維護公共秩序，仍依法將他究辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 戴資穎見面會 週六相約台北台中
- 花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
- 淡水掩埋場續崩塌 垃圾隨浪漂
- 自由廣場》吳敦義的眼淚 蔣經國的三不
- 不敵暴雨 千年隧道樹倒了
- 〈yes123 Q& A〉到職時簽過競業條款，轉職就不得在任職於同產業？
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友
- 王少偉出外景 蟑螂大隊迎新
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 吉見看殷仔 變壯又變強
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 詭辯？ 中國官媒：霧霾對吸菸者根本不是事
- 翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多
- 抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停
- 助部落學木工 玉東國中成立自造者中心
- 黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
- 中國每天3家公司IPO 被批「瘋狂」撐不久
- 蔡過境晤美政要 美國務院：沒有安排
- Hogan春夏鞋奏曲 華麗復古─女鞋花朵愛心 男士休閒運動 舒適時尚
- 來看向日葵 偏區里長自辦花海節
- 馬路成天堂路 每年400青年斷魂
- 完全0收入數月！ 本土劇男星曝演員辛酸...
- A片情節？裸體清潔工徵才 全裸打掃時薪1700元
- 玫瑰去哪兒？棄賽回芝加哥
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 轉投資公司作假帳 寶成營收衝擊不大
- 恐龍陪宣傳 南投燈會弦外音
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 另類「蟻人」婚紗照 泰國攝影師手法解密
- 史明開講 讚蔡英文「將台灣帶往更好方向」
- NBA》好想入選明星賽 沃爾：對球隊和我都有幫助
- 石門水庫梅花開 遠觀似雪近飄香
- 紫玉白菜 每顆百元搶市
- Q1房價 逾7成民眾看跌
- 鹿野寶華山區路斷數月 農民盼回家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分