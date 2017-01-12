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退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦

國家年金改革委員第一場分區會議去年12月31日下午在交通部舉行，軍公教團體號召千人到場外抗議。抗議民眾衝入交通部。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-12  00:00

〔記者王冠仁／台北報導〕「年金改革國是會議」北區座談會上月31日，在台北市杭州南路「集思會議中心」舉行，當天「監督年金改革行動聯盟」等抗議團體到場抗議，還與警方發生衝突。警方事後共究辦11名脫序的抗議者，也包含退休高階警官、官拜3線3星的前警政署督察室主任耿繼文。

警方說，當天抗議群眾丟雞蛋、推倒鐵馬，與警方發生推擠衝突，抗議群眾還破壞大門衝入會議中心，企圖衝向5樓會場阻擾會議進行，幸遭警方攔阻。部份抗議群眾又轉往民進黨中央黨部抗議，還對黨部大樓丟雞蛋、撒冥紙。

警方說，雖然事後無人提告，但警方認為部份抗議群眾行為脫序，經檢視蒐證影像，將監督年金改革行動聯盟副召集人胡筑生依違法集會遊行法送辦，闖入集思會議中心5樓的黃姓民眾等10人，則依違反社會秩序維護法第85條第1款、第2款究辦。

當時負責此次陳抗勤務的中正一警方表示，雖然耿是警界老長官，但經審慎檢視蒐證畫面，發現耿出現在畫面中，也出現推擠等脫序行為，為維護公共秩序，仍依法將他究辦。

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  • 中區反霸凌軍公教聯盟今天走上街頭抗議年金改革方案，活動總指揮前花蓮縣警察局長耿繼文（中）出發前表示，要把宣傳車開進去表達訴求。（資料照，記者陳建志攝）

    中區反霸凌軍公教聯盟今天走上街頭抗議年金改革方案，活動總指揮前花蓮縣警察局長耿繼文（中）出發前表示，要把宣傳車開進去表達訴求。（資料照，記者陳建志攝）

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