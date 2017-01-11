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殺女友後Call友搭順風車 友人：看電視才知他殺人

2017-01-11  19:55

〔記者曾健銘／新北報導〕37歲毒品通緝犯吳旻泰，本月9日槍殺女友後逃亡2天，今日下午在台中落網，警方追查，吳嫌犯案後被1輛黑色休旅車載走，懷疑有共犯協助逃亡，循車牌找到當天接應的林姓男子，林男到案後供稱：「看電視才知道他殺人！」堅決否認知情。

林男向警方表示，9日中午接到吳嫌電話要求搭順風車，下午2時許2人約在新莊區中正路、新泰路口上車，吳嫌上車後指示他先在市區亂繞，但未說明用意，過程中他態度冷靜，不似剛槍殺女友，隨後放他在三重區重陽路下車，吳男轉乘客運逃到台中。

直到昨日下午，林男看見新莊女子遭槍殺的新聞，發現警方鎖定的犯嫌就是吳男，才驚覺自己載了殺人兇手，昨晚匆匆到警局報案提供情資。警方表示，偵訊後初步排除吳男涉案，將其列為關係人，問訊後已將他請回。

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  • 監視器拍下吳嫌犯案後搭乘休旅車逃逸。（記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下吳嫌犯案後搭乘休旅車逃逸。（記者曾健銘翻攝）

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