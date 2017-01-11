老人蓋白布遺棄街頭？ 網友嚇到急忙call警

2017-01-11 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間台北市中山北路的騎樓下，疑似一位老人坐在輪椅上被蓋上白毯遭棄置在一旁，一名網友撞見後嚇到立刻報警，後證實只是虛驚一場，在白毯下的不是被遺棄的老人，而是當地的遊民坐在該處睡覺。

一名網友昨日晚間在中山北路某處的騎樓下，發現輪椅上有個人全身覆蓋白毯後，就這麼倚靠在一旁，一動也不動，該名網友擔心這是被遺棄的老人或是其他事故，把照片PO上《爆料公社》的同時，也立刻報警處理。

照片經分享後，有網友指出這是一位長期在這附近的街友，並不是被遺棄的老人。警察抵達現場後，也證實該是一名喝醉的街友在此處睡覺，所幸並非憾事。

但仍有不少網友留言：「版主只是好心，沒有事當然最好囉，如果真的是老人，那真的不是開玩笑耶」、「這個社會還是需要像你這樣溫暖的人」、「可是現在這麼冷，睡外面會凍死吧！」、「關心一下也好～有可能他因為天冷，又喝酒，心臟停了！」、