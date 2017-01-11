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謝依涵道歉信曝光 「對不起」成最沒意義字眼

2017-01-11  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕犯下駭人新北市八里雙屍命案的凶手謝依涵，更二審逃過死刑、改判無期徒刑，謝依涵在看守所中寫給媽媽嘴老闆呂炳宏妻子的道歉信也曝光，她稱自己虧欠的人太多，「對不起」三個字成了最沒意義的字眼。

根據《蘋果日報》報導，謝依涵寫信向曾被她指控涉案的股東們致歉，她表示自己曾想過，如果有一天還能對大家說話，那麼對不起這3個字反成了最沒意義的字眼，那無法彌補任何事情，「甚至沒辦法表達我的虧欠和心痛。」

謝依涵在信中寫道，媽媽嘴曾是她的母港，歡笑、成長的地方，也是最美好回憶的地方，但現在最鮮明的畫面卻是的佝僂的身影，踉蹌的步伐，鏗鏘的鐵鍊聲，三人隔著鐵柵欄從我面前而過，以及那割在心上，痛到哭不出來的吶喊，三年了，唯一沒變的是後悔。

謝依涵感謝，呂炳宏的妻子給了她勇氣，但因為看守所規定一封信只能寫兩張紙，寫不下想表達得一切，希望大家都好，問題的影響能越來越小，受傷的心靈能漸漸恢復，也衷心地祝福那艘小船能變航空母艦，堅定地、持續地、穩固地航行著，而那座母港依然守望著，不動搖。

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  • 謝依涵在看守所寫信，向曾被她指控涉案的股東們致歉。（資料照，記者陳志曲攝）

    謝依涵在看守所寫信，向曾被她指控涉案的股東們致歉。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 謝依涵再看守所中，寫給媽媽嘴老闆呂炳宏妻子的道歉信曝光。（記者王宣晴攝）

    謝依涵再看守所中，寫給媽媽嘴老闆呂炳宏妻子的道歉信曝光。（記者王宣晴攝）

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