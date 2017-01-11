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男子揹毒品通緝罪跑路9個月 竟又槍殺女友

2017-01-11  19:19

〔記者曾健銘／新北報導〕狠心槍殺同居女友的37歲兇嫌吳旻泰，持槍逃亡2天後落網，警方調查，吳嫌去年因毒品案未執行遭法院通緝，跑路將近9個月，此次卻又犯下殺人重罪，警方懷疑吳嫌早就抱持著與警方「同歸於盡」的決心，讓警方不敢大意。

警方調查，吳嫌有多項毒品、槍砲前科，去年因毒品案被逮，台中法院判決須入監服刑15年，他因未到案執行，4月始遭通緝，吳嫌一邊跑路，一邊在應召站擔任「馬伕」過活，去年12月底才搬到新北市新莊區與女友同居，孰料卻又槍殺女友。

據了解，今日中午警方循線至台中朝馬客運站逮人時早已抱持著駁火的打算，所幸最後不費1顆子彈，全員平安逮捕吳嫌，事後在台中清水搜出遭丟棄的兇槍及1顆手榴彈，也讓警方嚇出一身冷汗：「還好沒駁火！」

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  • 兇嫌吳旻泰落網。（記者曾健銘翻攝）

    兇嫌吳旻泰落網。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 同居 女友 槍殺 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品危害防制條例 跑路
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標題：男子揹毒品通緝罪跑路9個月 竟又槍殺女友


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