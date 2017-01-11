謝依涵免死 辦案人員痛批高院「惠盜賊者傷良民」
2017-01-11 19:27
［記者黃捷／台北報導］八里雙屍命案兇手謝依涵歷審3度被判死刑，高等法院更二審今依有教化可能，改判無期徒刑，褫權公權終身，引發各界譁然。一名曾參與辦案的人員得知消息，引用韓非子《難二》：「夫惜草茅者耗禾穗，惠盜賊者傷良民。」痛批高院寬緩刑罰，傷害到的可是善良的大眾。
該名辦案人員表示，歷審判謝女死刑，實際上分兩個部分，她聲稱因與陳進福有不倫戀，想擺脫才將他殺害，此部分為無期徒刑，另順勢殺害無冤無仇的張翠萍，此部分則判死刑，高院今天就是將殺害張婦部分改判無期徒刑。
他指出，高院今天的新聞稿中，只針對謝女心理鑑定結果「教化可能性高」說明，就改判謝女免死，根本是避重就輕，刻意迴避解釋謝女為何要殺害無辜的張婦。
他另舉2010年的汐止母子命案為例，黑幫分子鄧國樑因金錢糾紛，下藥殺害曾姓婦人，因擔心在一旁曾婦兒子曝光案情，順手殺害，落網後還向檢警表示「人在江湖身不由己」，正是因為殺無辜小孩，鄧國樑最後遭判死刑定讞，2014年4月槍決伏法。
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