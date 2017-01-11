男子綑綁前女友SM性侵 辯：以前都這樣
2017-01-11 19:37
〔記者王定傳／新北報導〕36歲朱姓男子持水果刀求復合被拒，竟拿繩索綑綁前女友小美（化名）手腳性侵，案發後他辯稱以前常玩綑綁SM；新北地院合議庭認為，小美排斥綑綁性行為，當時已分手，不可能再配合，審酌朱取得被害者諒解，依刑法59條減刑後，依強制性交、恐嚇罪，判刑1年7月加拘役20日。
前年12月8日，朱男因不願分手，藉口要小美回原同居處整理物品，進房後，拿出水果刀敲桌面說：「如果不答應復合，今天不會讓妳回家」，隨後將她強壓在床，拿繩索綁手腳，再鬆掉雙腳的繩索，不顧小美哭喊，強脫內外褲性侵。
小美氣炸報警，朱男卻辯稱，以前就會拿繩索綑綁玩SM，且兩人同居多年，發生性行為時，小美每次嘴巴都說不要，卻很自動，不知這樣違反她意願。
小美坦言以前朱男確曾以繩索綑綁，十幾年來都是這樣，性經驗不是很好，當時很生氣才提告；當被辦案人員問：「當天發生性行為，有沒有同意？」她說：「一半一半！」
合議庭調查，兩人同居十餘年，朱男確曾以綑綁方式性交，但小美對此感到排斥、生氣，且當時小美已提分手、搬離住處，不可能再配合，加上她遭侵犯時，有哭泣等情緒表現，她事後還對朱男難過地說：「我眼淚直流是假的嗎？」，已構成強制性交；至於「一半一半」並非同意。
合議庭審酌兩人同居十餘年，育有4名子女，朱男因一時情緒失控犯案，事後取得小美諒解，被害人除具狀撤回告訴外，也當庭表示願意原諒，請求給予機會，讓朱男可照顧子女，因此依刑法59條規定減刑；可上訴。
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