羅百吉參加深夜車聚 占路競速GG了

2017-01-11 18:48

〔記者吳政峰／新北報導〕藝人羅百吉近來淡出螢光幕，但生活依舊多采多姿，7日晚間夜會4名法拉利辣妹，8日凌晨又直奔新北石門十八王公參加車聚，未料該車聚最後脫序，竟把大馬路當成漫畫「頭文字D」中的秋名山賽道，霸路進行直線加速賽，行徑囂張，新北市金山警分局已介入調查。

羅百吉臉書顯示，7日晚間，他開著價值近千萬的保時捷911 GT3 RS，找4名辣妹作樂，驚人的是，辣妹開著逾千萬的紅色法拉利，車價比羅百吉還的車子還高。

「法保會」之後，羅百吉帶著員工參加十八王公神秘車聚，員工還在十八王公打卡，笑說「老哥帶我來飆車」。

沒想到整個車聚太嗨，竟出現霸路競賽之舉，羅百吉把照片上傳臉書，圖中一堆人公然站在大馬路上，不顧安危。

另有車主帶著女友，在十八王公打卡炫耀「車聚結束後，在來個直線加速賽」，完全不知已違法。

本報前日透過臉書詢問羅百吉，截至目前為止，尚未獲得回應。

警方根據監視器，查到共有福斯Golf GTI、奧迪A3、BMW 328i、蓮花Exige S、保時捷911GT3 RS參賽，初步排除羅百吉涉案，目前除了奧迪車主之外，其餘均至石門派出所說明。

警方指出，公路兩兩競速已違反《道路交通管理處罰條例》第43條，將依法開出3-9萬元罰單，並吊銷駕照；另呼籲奧迪車主盡速到案，以免遭到傳喚。