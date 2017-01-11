鼎興詐貸案再傳喚 永豐銀經理60萬元交保

2017-01-11 18:25

［記者錢利忠／台北報導］檢調偵辦鼎興牙材商涉向13家銀行、6家民間融資公司詐貸逾37億元案，去年11月已依違反銀行法、詐欺取財等罪，起訴鼎興負責人何宗英及牙醫師等17人，上月另起訴鼎興財務主管江美玉，並具體求刑25年；針對銀行涉違法核貸部分，台北地檢署今再傳喚永豐銀經理沙迺俊，訊後依違反銀行法，諭令沙迺俊60萬元交保。

今晚6點多，沙迺俊在公司同事替其辦保後離去，面對記者追問是否覺得無辜、有沒有要對外澄清等諸多問題，沙迺俊臉色凝重，未多作回應。

檢調調查，江美玉身為鼎興重臣，深知何宗英已不管事，竟利用兩面手法搬錢，一方面以何宗英名義指示公司員工向銀行詐貸，另一方面再透過江女旗下的紙上公司充當「地下錢莊」，借款給鼎興收取重利，最後將上億元不法所得匯往澳洲。