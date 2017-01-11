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億圓富涉吸金87億元 「台灣巴菲特」陳子龍被通緝

2017-01-11  18:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕億圓富投資控股股份有限公司涉嫌吸金87億元，集團總裁陳子龍自詡為「台灣巴菲特」，集團成員生活奢華，出入以寶馬名車代步，檢調去年底發動搜索，集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟、秘書長吳必修、副總經理沈芳如4人被收押，陳子龍經合法傳喚拘提仍未到案，檢方因此於昨（10日）對陳子龍發布通緝。

檢調調查，億圓富公司透過說明會向投資人宣稱公司跨足多項產業，旗下20多間子公司投資渡假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業，未來將「上市上櫃」，以公司前景看好為由，吸引投資人注意後，再以「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」、「質押股票」、「給與點數購買電子商務商品」、「每月繳交定額互助款，屆期再領回全部互助款項」等4大手法誘使上百名投資人投資，2年違法吸金87億元。

經過一年多的蒐證追查，新北地檢署檢肅黑金組檢察官連思藩及高雄地檢署檢察官林志祐，去年12月13日聯合指揮調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位，搜索吸金集團營業處所、吸金集團成員住處共60餘處，扣得現金1300餘萬元及5輛寶馬等名車，約談集團成員等16人到案。

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  • 億圓富涉嫌違法吸金，相關人士去年底被傳喚到案，但集團總裁陳子龍並未到案，檢方已發布通緝，圖為去年12月相關人士被約談到案的畫面。（資料照，記者劉信德攝）

    億圓富涉嫌違法吸金，相關人士去年底被傳喚到案，但集團總裁陳子龍並未到案，檢方已發布通緝，圖為去年12月相關人士被約談到案的畫面。（資料照，記者劉信德攝）

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