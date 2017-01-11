| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

謝依涵逃死刑 反廢死：無期徒刑應終身監禁

2017-01-11  18:29

〔記者王俊忠／台南報導〕對於犯下駭人新北市八里雙屍命案的凶手謝依涵，在更二審逃過死刑、改判無期徒刑。反廢死刑後援會總召陳正育認為，謝殺死兩人，法官仍不判死刑，很難讓台灣人民有安全感，這也是台灣人對司法沒信心的原因之一，司法要改革，法官有責任在審判工作上做到讓民眾能產生安全感，法官不能一直給兇手、加害者機會，卻沒人替受害或善良無辜百姓伸張正義。

陳正育強調，如法官認同謝有教化可能性，但仍判她無期徒刑，既然判無期，是意謂被告應該與社會永久隔離，那就請政府對判無期徒刑的被告執行真正的無期徒刑，而不是還能假釋的「假無期徒刑」。

他指出，我國的無期徒刑其實是假的無期徒刑，在蔡英文政府著手司法改革時刻，建議小英政府利用完全執政的優勢，修法把無期徒刑改為不得假釋的真無期徒刑，讓無期刑犯在獄中終身監禁，不能以任何理由釋放，且須在獄中工作，所得要補償受害者或家屬，如此一來，尋常百姓才能得到安全感、正義獲得伸張。

廣告
  • 犯下駭人新北市八里雙屍命案的凶手謝依涵，在更二審逃過死刑、改判無期徒刑。（資料照，記者楊國文攝）

    犯下駭人新北市八里雙屍命案的凶手謝依涵，在更二審逃過死刑、改判無期徒刑。（資料照，記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八里雙屍命案 反廢死 死刑 無期徒刑 謝依涵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：謝依涵逃死刑 反廢死：無期徒刑應終身監禁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.