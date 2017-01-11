謝依涵逃死刑 反廢死：無期徒刑應終身監禁

2017-01-11 18:29

〔記者王俊忠／台南報導〕對於犯下駭人新北市八里雙屍命案的凶手謝依涵，在更二審逃過死刑、改判無期徒刑。反廢死刑後援會總召陳正育認為，謝殺死兩人，法官仍不判死刑，很難讓台灣人民有安全感，這也是台灣人對司法沒信心的原因之一，司法要改革，法官有責任在審判工作上做到讓民眾能產生安全感，法官不能一直給兇手、加害者機會，卻沒人替受害或善良無辜百姓伸張正義。

陳正育強調，如法官認同謝有教化可能性，但仍判她無期徒刑，既然判無期，是意謂被告應該與社會永久隔離，那就請政府對判無期徒刑的被告執行真正的無期徒刑，而不是還能假釋的「假無期徒刑」。

他指出，我國的無期徒刑其實是假的無期徒刑，在蔡英文政府著手司法改革時刻，建議小英政府利用完全執政的優勢，修法把無期徒刑改為不得假釋的真無期徒刑，讓無期刑犯在獄中終身監禁，不能以任何理由釋放，且須在獄中工作，所得要補償受害者或家屬，如此一來，尋常百姓才能得到安全感、正義獲得伸張。