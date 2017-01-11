60歲幫30歲大馬路邊做這事...妨害風化起訴

2017-01-11 18:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲的顏姓男子與60多歲的柯姓男子，去年底相約至新北市蘆洲區的熱炒店喝酒，酒後柯男竟在大馬路上幫顏男「口愛」，無視路人目光，巡邏員警行經將2人依妨害風化罪送辦，新北地檢署今將2人起訴，並向法院聲請簡易判決。

柯男到案後矢口否認犯行，供稱當天喝多了，全都忘了；顏男警詢時坦承犯行，後又翻供，直至檢方將2人隔離偵訊，顏男才承認，當天一時興起，才叫柯男幫他口交。

由於顏男認罪，加上當天員警蒐證時，兩人一在拉褲頭、一在拉拉鍊，檢方因此認定2人犯嫌，今依妨害風化罪將2人起訴。