阿蓮芭樂園頻遭竊 警長夜騎單車逮賊

2017-01-11 18:15

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕近來芭樂價格居高不下，阿蓮果園頻傳遭竊，分駐所長吳燕成唯恐打草驚蛇，夜騎單車巡邏芭樂園，不僅將竊賊手到擒來，並槓上開花，一舉破獲竊盜、毒品雙案。

芭樂園去年飽受風災摧殘，導致近來芭樂價格水漲船高，市場1斤叫價到近百元，引起宵小覬覦，阿蓮區港後里一帶芭樂園近來竊案頻傳。

甫調任湖內警分局阿蓮分駐所長吳燕成，因老家也曾栽種芭樂，對果農的憤怒、無奈感同身受，唯恐打草驚蛇，今天凌晨騎單車至港後地區芭樂園巡邏。

當時36歲陳嫌騎機車尋找作案目標，與穿著便衣巡邏的吳員擦身而過，機警的陳嫌還轉頭看了吳員幾眼，吳員表現出一副若無其事，並順勢彎進附近1間工寮埋伏，同時通知線上同仁待命支援。

陳嫌採了1小袋芭樂準備離去時，吳員立即上前盤查，陳嫌見前方大圳溝毫無去路，竟騎機車加速衝撞吳員的單車，吳員臨機一動，將單車丟到寬僅3公尺的產業道路上，讓陳嫌無計可施，只好乖乖束手就擒。

警方除在其機車腳踏板查獲18顆芭樂，並在其住處起出1箱共75顆的芭樂，和一批海洛因毒品、注射針筒，警方發現陳嫌就住在港後地區，因沒錢買毒品，認為近來芭樂價格好，有利可圖才起歹念，陳嫌坦承涉及4件竊案，芭樂農今天聽說小偷落網，歡天喜地赴分駐所道謝。

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