| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

阿蓮芭樂園頻遭竊 警長夜騎單車逮賊

2017-01-11  18:15

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕近來芭樂價格居高不下，阿蓮果園頻傳遭竊，分駐所長吳燕成唯恐打草驚蛇，夜騎單車巡邏芭樂園，不僅將竊賊手到擒來，並槓上開花，一舉破獲竊盜、毒品雙案。

芭樂園去年飽受風災摧殘，導致近來芭樂價格水漲船高，市場1斤叫價到近百元，引起宵小覬覦，阿蓮區港後里一帶芭樂園近來竊案頻傳。

甫調任湖內警分局阿蓮分駐所長吳燕成，因老家也曾栽種芭樂，對果農的憤怒、無奈感同身受，唯恐打草驚蛇，今天凌晨騎單車至港後地區芭樂園巡邏。

當時36歲陳嫌騎機車尋找作案目標，與穿著便衣巡邏的吳員擦身而過，機警的陳嫌還轉頭看了吳員幾眼，吳員表現出一副若無其事，並順勢彎進附近1間工寮埋伏，同時通知線上同仁待命支援。

陳嫌採了1小袋芭樂準備離去時，吳員立即上前盤查，陳嫌見前方大圳溝毫無去路，竟騎機車加速衝撞吳員的單車，吳員臨機一動，將單車丟到寬僅3公尺的產業道路上，讓陳嫌無計可施，只好乖乖束手就擒。

警方除在其機車腳踏板查獲18顆芭樂，並在其住處起出1箱共75顆的芭樂，和一批海洛因毒品、注射針筒，警方發現陳嫌就住在港後地區，因沒錢買毒品，認為近來芭樂價格好，有利可圖才起歹念，陳嫌坦承涉及4件竊案，芭樂農今天聽說小偷落網，歡天喜地赴分駐所道謝。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

廣告
  • 警方在陳嫌機車腳踏板和住處起出近百顆芭樂。（記者蘇福男攝）

    警方在陳嫌機車腳踏板和住處起出近百顆芭樂。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小偷 毒品 竊盜 芭樂 阿蓮
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：阿蓮芭樂園頻遭竊 警長夜騎單車逮賊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.