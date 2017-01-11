狠男槍殺女友後搭上神秘休旅車 警追查接應人

槍殺女友的男子吳旻泰犯案後搭乘休旅車逃逸。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-11 18:05

〔記者曾健銘／新北報導〕37歲男子吳旻泰，前日與32歲陳姓同居女友發生嚴重口角後狠心槍殺女友，事後還報案佯稱「有人自殺」，警方追查，吳嫌案發後徒步逃逸到新莊中正路，匆忙搭上1輛黑色休旅車逃逸，警方今日下午2時許在台中朝馬客運站逮捕吳嫌，現正根據車牌，準備約談接應吳嫌的神秘人到案，釐清他與吳嫌的關係。

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