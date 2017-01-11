大貨車沿路漏油... 北宜公路3台機車慘摔

大貨車一路漏油。（記者陳薏云翻攝）

2017-01-11 18:02

〔記者陳薏云／新北報導〕一路漏！新北市新店區北宜公路二段9日上午連續傳出機車騎士自摔案件，警方到場查看，發現地面有大量油漬，調閱監視器後發現，竟為一台大貨車沿路漏油，且26歲吳姓駕駛疑似沒有察覺，警方將約談吳男到案釐清。

警方調查，吳男疑似加完油後，油箱疑似未關緊就上路，一路行經北宜公路往台北方向時不斷漏油，造成25歲王姓重機騎士、41歲王姓騎士以及20歲伍姓重機騎士3人自摔受傷，吳男向警方表示「我也不清楚為什麼會漏油」，警方調閱監視器發現，吳男行經不只一處加油站，恐在其中一站加完油後油箱未關緊，才釀禍。

目前受傷3位騎士未表示要提告，但因地面油漬，導致愛車摔毀，將會向吳男進行求償，警方也將釐清確切漏油原因。