收嘸保護費就鬧事！ 砸店、開槍樣樣來
2017-01-11 17:51
監視器拍下陳嫌唆使旗下小弟鬧事。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕收嘸保護費就鬧事！今凌晨0時許，新北市刑警大隊與土城警分局拂曉出擊，在板橋、土城、樹林、新莊等地帶回16名天道盟同心會雙和分會分子。據悉，27歲會長陳廷安因涉嫌去年11月板橋館前西路某卡拉OK槍擊案，因而被警方盯上，警方長期蒐證，發現陳嫌活動範圍都在新北市大漢溪以南，專向卡拉OK收取保護費，不交就砸店、丟信號彈，甚至開槍示警，行徑非常囂張。
警方調查，陳嫌有多起組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財等多項前科，陳嫌的手法就是號召旗下小弟，至新北市中和、板橋、土城、樹林、三峽等地卡拉OK店、小吃部等索要保護費，每月收1至3萬元不等。去年7月至今，平均每月雙和分會靠收保護費，每月都有30至50萬元不等收入，警方估計，被害商家約有30家，目前有6名被害人向警報案。
警方今凌晨0時兵分多路，在板橋、土城、樹林、新莊等地持拘票逮人，而會長陳廷安則是在板橋永豐路公司內泡茶時，遭警方逮獲，並起出改造90手槍2把、子彈5顆，以及棒球棍1支。警方調查，只要店家不從，陳嫌就會唆使小弟佯裝酒客在店內鬧事、砸店，在店內丟擲信號彈，再不從就開槍。
警方連主嫌陳嫌在內共帶回16人偵訊，陳嫌於偵訊時只承認有唆使小弟打架鬧事，其餘砸店、丟信號彈、開槍一概不認，但被抓的幫眾有不少全盤皆認，讓陳嫌逃也逃不掉。訊後，警方依組織、毀損、恐嚇取財、槍砲等罪嫌，將陳嫌等16人移送法辦。
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