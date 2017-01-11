基警爆督察長針孔密錄同仁? 刑事局查扣硬碟追查

2017-01-11 17:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局督察長鄭順乾遭爆料，裝有密錄器的茶葉罐，監看科內督察員案，警政署駐區督察今天下午指揮刑事局鑑識中心扣走許姓股長與3名督察員電腦硬碟，盼藉還原硬碟電磁資料，釐清全案。

督察長鄭順乾指出，警政署已經介入調查，他是本案的被害人，希望案件能趕快水落石出。

刑事局鑑識中心今天下午3時許，會同資訊科人員扣走許姓股長、朱姓、李姓與陳姓等3名督察員電腦硬碟外，還採集茶葉罐上指紋，釐清全案。

本案發生發生在今年1月6日，督察長鄭順乾遭檢舉在辦公室裝密錄器，偷錄同仁談話，作為考績標準，質疑裝密錄器的許姓股長，知法違法，應移送法辦。

鄭順乾當時澄清指出，密錄器是他請許股長裝的，是因為他辦公室遭人破壞，用來追查是誰破壞他辦公室，並沒有監看同仁，而且他都是在同仁下班後才開啟密錄器的錄影功能，絕無監看同仁情事。