基警爆督察長針孔密錄同仁? 刑事局查扣硬碟追查
2017-01-11 17:52
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局督察長鄭順乾遭爆料，裝有密錄器的茶葉罐，監看科內督察員案，警政署駐區督察今天下午指揮刑事局鑑識中心扣走許姓股長與3名督察員電腦硬碟，盼藉還原硬碟電磁資料，釐清全案。
督察長鄭順乾指出，警政署已經介入調查，他是本案的被害人，希望案件能趕快水落石出。
刑事局鑑識中心今天下午3時許，會同資訊科人員扣走許姓股長、朱姓、李姓與陳姓等3名督察員電腦硬碟外，還採集茶葉罐上指紋，釐清全案。
本案發生發生在今年1月6日，督察長鄭順乾遭檢舉在辦公室裝密錄器，偷錄同仁談話，作為考績標準，質疑裝密錄器的許姓股長，知法違法，應移送法辦。
鄭順乾當時澄清指出，密錄器是他請許股長裝的，是因為他辦公室遭人破壞，用來追查是誰破壞他辦公室，並沒有監看同仁，而且他都是在同仁下班後才開啟密錄器的錄影功能，絕無監看同仁情事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 「準備掃街土城...誰挺一起殺」 竹聯幫堂主發佈追殺令
- 狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷
- 興航臨時股東會爆衝突 男子拉斷門把闖入被捕
- 苗警添82生力軍 各分局一對一師徒制傳承經驗
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 興大開發可驗9種病媒蚊DNA鑑定晶片
- 打嗝亂吃藥 昏迷2天險要老命
- 楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友
- 迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半
- 藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活
- 氣候不穩 豬價較往年同期漲1成
- 足球》2026年世界盃擴軍48隊 FIFA主席：跟錢無關
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 演戲靠人肉提詞機！賴聲川拒絕不專業演員
- [即時]陳彥允搞不定他 打戲變成浪漫吻戲
- 德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮
- 《小檔案》落羽松葉紅 絕美冬景
- 爭取黃復興支持 洪秀柱出席退將大會固票
- WSBL》王維琳轟26分 送台電4連敗
- 北農證實韓國瑜將遞辭職信 擬參選國民黨主席
- 周董做了這件事 賭王千金羞喊「甜甜的心在飄」
- 斑馬線有車擋道 老外教你超狂過馬路法
- 中市兩大年貨大街 抽獎送電動機車
- 紫玉白菜 每顆百元搶市
- 日天皇若讓位 2019換新年號
- 家長反對 日照中心進校園卡關
- 一例一休上路 全校協憂寒假校園恐不開放
- 美國製造業PMI給力 增添台股成長動能
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- HBL》遊河談心奏效！ 南湖林梓峰砍生涯新高37分率隊退后綜
- 自己年貨自己買 志工陪同獨老「辦年貨」
- 岳母太會做菜 高國慶「膨」到108Kg
- 國民黨主席選舉 地方黨部提案放寬投票權
- 【洛杉磯傳真】 王丹／我們要人情味還是法治？
- 吳尊投靠中國經紀公司 被爆拆夥恩人
- 宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
- 澎湖春節敬老平安禮金 百歲人瑞領第一份
- 西門町神秘廢墟曝光 葉天倫拍片保平安靠豬哥亮
- 新南向航向印度 外交部：兩國關係加溫中
- 發文力挺楊大正新戀情 鄭宜農認了有喜歡的人
- 批童舉反同標語照 網友被救台盟告「誹謗」
- 國際學生會館 月租最高五千元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：基警爆督察長針孔密錄同仁? 刑事局查扣硬碟追查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分