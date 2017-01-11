躲在民宅內就是要賭 警扮賭客逮人
2017-01-11 17:38
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局執行「安城掃賭」專案，在今天凌晨時刻於環河南路三段一間公寓內，破獲隱身民宅內的職業賭場。
該賭場為躲避查緝，不僅在陽台、出入口裝設監視器觀看，還嚴格管制人員進出。警方獲報佈線追查，昨天佯裝成賭客進入，當場逮捕20歲高姓負責人與他找來負責監看監視器的16歲鄭姓少年以及4名賭客。
警方在賭場內查扣賭資籌碼一批、抽頭金及營業所得5400元、計帳單1批、監視器設備等證物。
警方說，賭客聲稱以1底1000點，每1台200點之方式聚賭，每局須繳交抽頭金600元給櫃檯，並以1:1的方式用現金兌換籌碼點數。警方最後將高等6人依賭博罪嫌送辦。
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