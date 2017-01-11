槍殺同居女友後跑路 嫌犯台中落網

2017-01-11 17:30

〔記者曾健銘／新北報導〕37歲男子吳旻泰，前日疑似與32歲陳姓同居女友發生爭執，竟開槍近距離射殺同居女友，隨即逃離現場，警方調查，吳男犯案後有共犯開車接應，隨即逃到台中，新莊警方接獲情資，循線追查，今日下午2時許在台中朝馬客運站逮捕準備搭乘客運跑路的吳嫌，警方目前準備將帶回警局偵訊，全案依殺人罪嫌偵辦。