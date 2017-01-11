謝依涵心理鑑定報告：友善、具同理心、非典型罪犯

2017-01-11 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕八里雙屍命案兇手謝依涵今天更二審，由死刑改判無期徒刑，認定她「有教化可能」的心理鑑定報告同時曝光，當中指謝依涵友善、具同理心，並非典型罪犯。

根據《蘋果日報》報導，由警大教授沈勝昂、台大心理系助理教授趙儀珊所做的謝依涵心理鑑定報告指出，謝依涵並無反社會及病態人格，但有自戀傾向，自我要求過高，自尊心強不對外求援，欠缺處理負面情緒與壓力的能力，成長過程中缺乏調解情緒的榜樣，不知考慮自己能夠掌控情境的程度，因此釀成殺人悲劇。

報告認為，謝依涵認識被害人陳進福時，恰逢父親過世，頓失心理依靠，亟需安全感來源，她以為找到了可以替代父親之角色，但深入接觸後又感不如其意，信任關係破滅，進而產生恨意，為此苦惱不已，復因執著維持形象和自尊心，趨避衝突的壓力一時間無法緩解，加上求助意願低，不願尋求人際資源協助，認為傷害他人是解決所有問題之唯一方式，加上金錢誘惑，導致本案發生。