越女假身分打工自首離境 真身分來台結婚遭遣返

2017-01-11 17:19

〔記者歐素美／台中報導〕30歲越南籍女子N女10日從越南胡志明市搭機來台，在台中國際機場入境通關時，因神色緊張，引發移民署國境事務大隊台中港國境事務隊移民官注意，調查發現其曾於3年前持用假身份來台，並非法工作、逾期居留，雖自首後離境，但遭到境管，這次雖以真實身份來台準備結婚，仍於今日遭到遣返。

國境事務大隊台中港國境事務隊表示，N女於2014年透過仲介取得護照與來台簽證，但僅有照片是本人，資料皆冒用。N女說，當時她發現資料錯誤曾向仲介反映，但仲介表示沒關係，所以她將錯就錯持假證件來台工作，並認識未婚夫，但隨後即因逾期居留、非法工作，自首後離台。

這次N女則以真實姓名資料申請來台，準備和未婚夫結婚，結果因神色緊張及指紋等資料，致身份露餡，當場被國境事務大隊台中港國境事務隊移民官發現，經查N女遭境管到2021年，無法入境台灣，台中地方法院檢察署檢察官裁示後，移民署即依入出國及移民法禁止其入國，並在今天將N女遣返出境。