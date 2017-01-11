偷情錄音鐵證 姜女判賠15萬

2017-01-11 17:31

〔記者王定傳／新北報導〕從事歌仔戲表演工作的洪姓男子，與姜姓學妹偷情，洪妻發現後求償60萬，姜女否認，但洪男和盤托出，新北地院法官也認為，兩人常在半夜長時間通話，姜女曾對洪男說：「你要跟我說，你要跟老婆離婚了，是嗎？」判姜女賠償15萬元。

洪妻提訴指出，兩人於103年7月結婚後，生活幸福，丈夫回母校兼課，她負責照顧家庭，半年前，丈夫不時查看手機、貌似心虛，常外宿不歸、手機鈴聲響起時，試圖遮掩，她起疑調閱丈夫手機通聯，發現他與一位中華電信的使用者密切聯絡，再查看手機驚見裸照，丈夫才坦言外遇。

姜女主張，她與洪男的交往時間點是102年7月，不是洪男結婚之後，且兩人都從事劇團工作，手機密切通聯是正常行為，兩人於103年6月分手後，洪男威脅復合，還曾到她住處騷擾，她提出傷害、妨害自由、恐嚇等告訴，洪男証述是為了求償，錄音內容只能證明她礙於洪男已婚身分，未同意交往。

法院審理時，洪男出庭指證，103年7月結婚時，就劈腿跟姜女交往，前年間兩人一起同居，姜女早知他已婚身分，照片是兩人在性行為前所拍攝。

法官認為，兩人從前年7月起至11月底，常深夜長時間電話通聯，且姜女曾對洪男說：「我都已經等你兩年了，為什麼不能再撐下去，你要跟我說你要跟你老婆離婚了，是嗎？」全都被錄下，認定她知情。