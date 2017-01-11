APP叫宅配詐代墊貨款 3送貨司機受害

2017-01-11 17:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕23歲的吳姓男子利用啦啦快送（lalamove）公司宅配服務，得由送貨員先行墊付貨款機會，以APP軟體聯繫上謝、蘇、施姓3名送貨司機，3人不疑有他共墊付了12,300元，送至吳男指定地址後發現無法聯繫上收件人，才驚覺是騙局一場，新北地檢署今依詐欺取財、偽造文書等罪嫌起訴吳男。

起訴指出，去年6月26日，吳男透過lalamove APP找到謝姓司機，佯稱有貨物要送到新北市新莊區，2人相約於板橋，吳男給了謝姓司機一個紅色置物盒，並向謝姓司機先收取4000元的墊付款，但謝姓司機把盒子送到吳男指定的收件地址後，發現連絡不上收件人，才得知被騙。

成功詐得4000元後，吳男食髓知味，6月27日又以相同手法，要蘇姓、施姓司機分別墊付3500元、4800元貨款，吳男還在交給施姓司機的紙盒偽簽他人姓名。前後詐財12,300元。

庭訊時，吳男否認有向3名被害司機收取墊付款，辯稱只是幫姚姓友人代寄包裹，供詞遭姚男打槍，姚男證稱，吳男曾向他炫耀利用啦啦快送（lalamove）公司宅配服務，向送貨員詐財3次。

檢方檢視吳男交付給3名送貨司機的紙盒，發現裡面放了T恤、毛巾、瓷杯等不值錢物品，認定其犯嫌將他起訴，而姚男先前已因利用相同手法詐財而被起訴。

啦啦快送（lalamove）公司宅配服務打出「隨叫隨送，55分鐘內極速送達」，網站會幫客戶搜尋離你最近的司機夥伴，不少車主為增加收入，加入啦啦快送。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆