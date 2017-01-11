年貨大街不再打對台 今年台南2眷村先後登場

南市南區眷村年貨大街活動，首次聯合推廣行銷。（記者王俊忠攝）

2017-01-11 16:57

〔記者王俊忠／台南報導〕南市南區往年有打對台味道的眷村年貨大街活動，今年不再各自為政！區公所出面整合將水交社明德里社區與大林國宅新生社區兩地年貨大街協同行銷，1月13日至15日水交社眷村年貨大街打頭陣；20日至22日，新生社區壓軸，讓民眾在過年前享受了解眷村文化與盡情採買眷村年貨樂趣。

近幾年，南區大林眷村改建的大林國宅地區新生里與社區發展協會，常在過年前於市立棒球場及忠烈祠廣場等地各自辦眷村年貨大街，里、社區常打對台，較勁意味濃。南區區長朱棟接任後認為眷村在南區有很特別的文史意義，以眷村為主題的年貨大街應整合同步推廣。經過開會，新生里辦公處今年決定不辦年貨大街活動。

今天，朱棟偕明德里長陳瑞華、新生社區前、現任理事長、市議員呂維胤、林美燕、蔡淑惠、莊玉珠服務處助理及立委林俊憲助理宣布，春節前的年貨大街由明德里社區與新生社區在水交社及大林國宅地區各辦一場，並錯開舉行時間。

打頭陣的水交社眷村文化園區年貨大街，由明德里與社區合辦，時間為13日至15日一連3天，有志開國小旗鼓表演揭序幕，花甘岩樂團、林秀霞老師舞蹈團、翔鈴兒童舞團等各團體有精采演出，14日還有大小一級棒的彩繪大地親子活動，炒熱年節氣氛。

新生社區協會則從20日至22日在近大林國宅的忠烈祠廣場開賣，由新住民組成、名聞遐邇的新生舞韻舞蹈團在3天帶來豐富傳統民族舞蹈，並有人像素描，盼到場民眾感受年節和樂、盡情採買年貨的樂趣。

兩場年貨大街各有知名美食駐點，水交社有周村手工水餃、劉家雜貨醃製臘味、徐氏風味獅子頭、各式臘味、糕點；忠烈祠廣場有曾湘園手工小魚辣蘿蔔乾、娘饌胡同醃製泡菜與豆腐乳、傳承湖南、四川、廣東等地傳統臘味等年貨；遠近馳名馮媽媽的店，在兩場年貨大街都有擺攤，多樣年貨美食，能讓民眾一次買足。