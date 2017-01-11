矯正署長傳內定由北監典獄長黃俊棠接任

2017-01-11 16:58

〔記者項程鎮／台北報導〕矯正署長巫滿盈將於本月16日屆齡退休，外傳繼任人選為台北監獄典獄長黃俊棠，但法務部高層不願證實，另外，矯正署副署長邱鴻基和台中監獄典獄長黃維賢等人也有機會出線。

黃俊棠是中央警察大學45期犯罪防治學系畢業、中正大學犯罪防治研究所碩士，歷任新竹監獄典獄長、台北看守所所長和泰源技能訓練所所長等要職。