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爭吵後槍殺同居人 惡男台中落網

2017-01-11  16:55

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區昨日發生駭人聽聞的槍擊命案，32歲陳姓女子疑似與同居人發生爭吵後，慘遭近距離槍殺，同居人犯案後還打電話謊稱「有人自殺」，隨即逃逸，警方經連日追查，稍早在台中的客運站逮捕涉案的吳姓同居人，目前正準備將他帶回釐清犯案動機。

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  • 新北市新莊區昨日發生駭人聽聞的槍擊命案。示意圖。（記者曾健銘翻攝）

    新北市新莊區昨日發生駭人聽聞的槍擊命案。示意圖。（記者曾健銘翻攝）

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